Сила держав

"Австралийский Институт Лоуи изучил в рамках комплексного анализа, какие страны обладают наибольшим влиянием в Азии. Результат: на первом месте, оставив позади Китай, находятся США. Пока", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"В мире, которым правят эго масштаба Дональда Трампа (все же президента США), Си Цзиньпина (председателя Китайской Народной Республики) и Нарендры Моди (премьер-министра Индии), не самое последнее значение имеет влиятельность. И наибольшим влиянием, по-видимому, все еще обладает Трамп. По крайней мере, в Азии и лишь пока он все еще остается президентом Соединенных Штатов", - отмечает издание.

"Институт Лоуи разделяет страны на "сверхдержавы", "крупные державы" и "средние державы". (...) Согласно исследованию, США по-прежнему занимают в азиатском пространстве первое место, оставляя позади сверхдержаву Китай. За ним, будучи единственной "крупной державой", следует Япония. Индия несколько опустилась в этом рейтинге и возглавляет список "средних держав", за ней следуют Россия, Австралия, Южная Корея, Сингапур, Таиланд и Малайзия. Так было и в предыдущих исследованиях, лишь Австралия теперь обогнала Южную Корею", - говорится в статье.

"Но главное изменение не заметить на первый взгляд: всего лишь за два года США вдвое сократили свое преимущество перед Китаем, равнявшееся 10 пунктам. На это повлияло отношение к пандемии: президент США отрицает коронавирус, затем заражается им сам, теряет доверие. Страдает экономика США, и, согласно первым прогнозам, она восстановится лишь к 2024 году. Но еще большее влияние оказывает склонность Трампа без зазрения совести выходить из многосторонних сделок или развязывать торговые войны, например, с Китаем. То, что Китаю не удалось наверстать упущенное, связано с дипломатическим индексом, в котором страна упала во время пандемии из-за своей рестрикционной коммуникационной политики", - поясняет издание.

"Впрочем, Китай очень быстро взял пандемию под контроль, используя все средства, имеющиеся в распоряжении авторитарного государства, которые невозможно было бы применить, например, в демократических государствах Индии и США. (...) Однако никто точно не знает, кто будет главным в США через три месяца. Институт Лоуи прогнозирует: если это по-прежнему будет Трамп, к моменту проведения следующего исследования Китай сможет преодолеть отставание", - передает Süddeutsche Zeitung.