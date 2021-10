22 октября 2021 г. Нил Мунши и Макс Седдон | Financial Times "Российские наемники оставляют в ЦАР свой след разрушения" "Когда покрытые татуировками российские бойцы прибыли в Алиндао, город на юге Центральноафриканской Республики (ЦАР), повстанцы бежали - а жители возрадовались. "Они были белыми. Они были очень большими, - рассказывает 32-летняя Фатима. - Они выглядели так странно, у них везде были татуировки - змеи, черепа, человеческие головы... . [но] они собирались помочь. Но вскоре начали просачиваться истории из близлежащих деревень - о грабежах и пытках, убийствах и изнасилованиях. А затем, в один из дней в прошлом месяце, они забрали брата Фатимы из их дома. Потом и ее саму отвезли в ближайший военный лагерь, где, по ее словам, трое из них насиловали ее, пока она не потеряла сознание", - пишет Financial Times. (...) "Наемники, атаковавшие Алиндао, принадлежат к связанной с Кремлем сети компаний, известной как группа Вагнера, которая помогла президенту Фостен-Арканжу Туадере отбить мятежников и спасти свое правительство, согласно источникам в сфере безопасности, гуманитарных, дипломатических и оппозиционных кругах в ЦАР. США обвиняют Евгения Пригожина, (...) известного как "повар" президента России Владимира Путина, в финансировании группы Вагнера - обвинения, которые он издавна отрицает. Источники сообщают, что у группировки в стране до 3000 вооруженных бойцов. Россия заявляет, что у нее в ЦАР находится около 1100 невооруженных военных инструкторов, что является частью сделки, подписанной Москвой с Банги в 2018 году", - сообщается в публикации. "Это развертывание дало России плацдарм в регионе, она воспользовалась широко распространенным недовольством Францией, бывшей колониальной державой, в качестве шаблона для своей экспансии в другие проблемные соседние страны, такие как Мали. Но это также вызвало обвинения в нарушениях прав человека в Совете безопасности ООН. Неофициальные связи с группой Вагнера дают Москве правдоподобные основания для отрицания своего участия, говорят аналитики". "ЦАР, имеющая долгую историю нестабильности, переворотов и вооруженных восстаний, является для группы Вагнера, как выразился один дипломат в Банги, "идеальной лабораторией". Здесь, сказал дипломат, они могут "показать, на что они способны, чтобы продать это другим странам", которые стремятся подавить собственные восстания", - пишет газета. (...) "Они полностью изменили ситуацию на местах, - сказал источник в силах безопасности в Банги. - Операционная среда для них просто идеальна, настоящего государства нет, есть довольно беззубое правительство, которое действительно искало выход и нашло его в лице этих наемников". В письменных ответах на вопросы, которые Financial Times отправила в кейтеринговую компанию Пригожина о деятельности группы Вагнера в ЦАР, Александр Иванов, глава глава Содружества офицеров за международную безопасность РФ, что в ЦАР и в других странах нет большого количества российских наемников, а российские инструкторы, которых, как сообщил Кремль, он послал, не участвуют ни в боевых действиях, ни в коммерческой деятельности, говорится в статье. (...) "Группа Вагнера уже нашел желающих воспользоваться ее услугами по всей Африке, включая Мозамбик, Мадагаскар, Судан и Ливию, где ООН обвинила их предположительно в совершении возможных военных преступлений. Ее следующим клиентом может стать Мали, бывшая французская колония, где правящая военная хунта предложила нанять 1000 бойцов Вагнера после того, как Париж объявил, что вдвое сократит свое 5-тысячноое военное присутствие (...). Малийская хунта опасается, что вывод французских войск или сокращение численности может ухудшить ситуацию в сфере безопасность, и ищет "других партнеров". Здесь есть отголоски опыта ЦАР. Банги обратился к России, когда Франция вывела войска после трехлетней миссии, которая не смогла подавить кровавую гражданскую войну", - отмечается в публикации. (...) "Российское присутствие заметно в Банги, где вооруженные бойцы в военной форме разъезжают на пуленепробиваемых военных грузовиках. Российские бойцы помогают охранять президента, советником по национальной безопасности которого долгое время был бывший офицер российской разведки Валерий Захаров. Однако премьер-министр Анри-Мари Дондра отрицает присутствие российских наемников. "Мы не подписывали контракта с частными компаниями, у нас контракт с Россией, - сказал он FT. - У нас очень четкое двустороннее соглашение о сотрудничестве". Он добавил, что, насколько ему известно, "не присутствует никаких других сил", кроме российских, сил ООН или руандийских войск, также находящихся в стране по двустороннему соглашению". В МИД России заявили, что московские инструкторы действуют в стране на законных основаниях и помогли армии ЦАР значительно повысить боеспособность, в результате чего ее подразделения нанесли значительные потери боевикам различных незаконных вооруженных формирований. Но Сорча Маклауд, член рабочей группы по наемникам при Совете ООН по правам человека, говорит, что российские и аффилированные с ними иностранцы "причастны к нарушениям прав человека, они потенциально могут быть причастны к военным преступлениям". (...) "Иностранные чиновники, представители оппозиции и гражданского общества утверждают, что правительство в той или иной степени захвачено группой Вагнера, от которой зависит его безопасность и статус власти. "Я думаю [правительство] заключило с кем-то сделку, и теперь они не знают, как с этим справиться, - сказал один иностранный чиновник в Банги. - Они не могут их контролировать". Неясно, как российским бойцам платят за их услуги. Связанные с Вагнером компании, в том числе находящиеся под санкциями США компании Lobaye Invest и другие, продвинулись в горнодобывающий сектор ЦАР. Некоторые деятели оппозиции и иностранные официальные лица полагают, что это один из способов компенсации им со стороны правительства", - отмечается в статье. "Поскольку международные доноры во главе с ЕС и Всемирным банком обеспечивают примерно половину годового бюджета страны в размере 400 млн долларов, "мы не можем исключать, что деньги доноров идут на им на выплаты", - сказал иностранный чиновник в Банги. "В некотором смысле [ЕС] и Всемирный банк платят наемникам, и это весьма нелепая ситуация", - сказал другой дипломат из Банги. По словам Иванова, российские инструкторы не имеют отношения к захвату контроля над добычей золота и алмазов". Медиа-группа Пригожина "Патриот" заявила, что Lobaye Invest работает в ЦАР на законных основаниях, и указала, что чиновники, которые предположили, что российским силам платят из фондов западных доноров, должны быть привлечены к ответственности за клевету и высланы из ЦАР, говорится в публикации. (...) Газета рассказывает об инциденте 30 мая, когда Дениз Браун, второй чиновник ООН в МИНУСКА, отправилась в район недалеко от границы с Чадом, чтобы расследовать предполагаемые нарушения прав человека, совершенные национальной армией. (...) Четыре источника, знакомых с инцидентом, заявили, что, когда Браун и ее делегация приземлились в вертолете, российские военизированные формирования направили на группу АК-47 - что свидетельствует о безнаказанности, с которой они действуют в ЦАР", - пишет газета. "Это бардак, - сказал один ветеран службы безопасности в Банги. - У них нет правил. Это полностью отличается от того, что происходит в других местах". "Иванов сообщил, что не знает об инциденте, но предположил, что Браун не проинформировала министерство обороны ЦАР о своей поездке "из-за незнания" местных правил и что "ее несанкционированный полет мог быть истолкован как угроза жизни или смерти" персоналом на месте", - указывается в публикациию "Многие дипломаты и представители гуманитарных служб в Банги предупреждали, что то, что стычки между русскими и МИНУСКА перерастут в настоящее насилие - лишь вопрос времени", - говорится в статье. (...) Источник: Financial Times