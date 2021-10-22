"В подъеме Covid в России виноваты власти"

"Столкнувшись со стремительно растущими цифрами заражений и смертей от Covid-19, российские власти объявили целый ряд мер. Но этого слишком мало и слишком поздно для страны с очень низким уровнем вакцинации", - пишет журналистка Liberation Петра Маркович.

(...) "Объявленные в рассредоточенном порядке в течение нескольких дней меры в основном производят эффект полумер в стиле сборника стихов "Слова" Жака Превера. В Москве это локдаун, который не называют своим именем, с закрытием кафе и ресторанов, непродовольственных магазинов и некоторых предприятий, а для других - с переводом 80% сотрудников на удаленную работу. Это также домашний режим для непривитых людей старше 60 лет или с хроническими заболеваниями и посещение музеев и театров при условии предъявления санитарного пропуска. Большинство регионов России следуют примеру столицы. А главное, это пресловутые "нерабочие дни с сохранением заработной платы": данная российская придумка заключается в объявлении выходных дней, во время которых компании обязаны закрывать свои двери... продолжая выплачивать зарплату своим сотрудникам. Фактически так поступают только администрации и крупные компании, зачастую государственные: остальным удается снизить или не платить зарплату, либо просто игнорировать эти меры. И в любом случае ничто не обязывает освобожденных сотрудников оставаться дома", - говорится в статье.

"Вместе с этим стали известны некоторые подробности "режима нерабочих дней" в российской столице: так, непривитые и не переболевшие коронавирусом москвичи старше 60 лет, как и люди, страдающие хроническими заболеваниями, должны соблюдать режим самоизоляции на протяжении беспрецедентного по своей продолжительности периода - до 25 февраля 2022 года. На этот же срок все московские работодатели обязаны перевести на "удаленку" не менее 30% сотрудников (опять же, за исключением вакцинированных и переболевших), а предприятиям сферы услуг предписано до 1 января обеспечить вакцинацию не менее 80% своих работников".

(...) "Этот метод симптоматичен для той манеры, в которой правительство России управляет пандемией: минимальной и без внятного курса. Хотя с осени 2020 года вторая волна свирепствует в провинции, правительство заявляет, что оно "победило Covid", позволяя жизни идти своим чередом без каких-либо ограничений", - отмечает автор публикации.

(...) "Подобная стратегия могла бы быть разумной, если бы она сопровождалась массовой вакцинацией. Но в стране "Спутника V", которая гордится тем, что первой в мире официально зарегистрировала вакцину против коронавируса, население продолжает избегать прививок. На сегодняшний день едва ли 35% населения получили хотя бы одну дозу вакцины, - комментирует журналистка. - По данным "Левада-центра"*, большинство россиян - 50% - прививаться так и не хотят. "Во-первых, высокое недоверие к власти по некоторым вопросам, - пишет его директор Денис Волков. - Во-вторых, в России явно было недостаточно примеров со стороны чиновников, в том числе президента, губернаторов - чтобы они прививались под камеры, показывали, что это важно, что они сами это делают, что это безопасно, что это нужно. (...) С самого начала не было однозначного сигнала, что прививаться обязательно надо, что только это хоть как-то может обезопасить. Люди были дезориентированы, многие остаются дезориентированными до сих пор".

(...) "Таким образом, ответственность российских пропагандистов огромна. В течение 20 лет они распространяли конспирологические послания, дискредитируя любые формы вовлечения граждан в политическую жизнь, тем самым создавая условия для нынешнего фиаско с вакцинацией. Дискредитирование западных вакцин отразилось только на имидже российских вакцин. Объяснение неудач "Спутника V", до сих пор не одобренного ВОЗ или Евросоюзом, заговором фармацевтических компаний, непременно западных и, следовательно, русофобских, смогло лишь укрепить идею о том, что вакцины не столько инструмент для спасения жизней, сколько геополитический инструмент, от которого лучше держаться в стороне. С восторгом транслируя конспирологические идет о коронавирусе, созданном американскими вооруженными силами, можно лишь открыть дверь для усиления теории заговора до такой степени, что четверть россиян сегодня считают, что статистика смертей от Covid не соответствует действительности, при этом она не недооценивается, а переоценивается", - резюмирует Петра Маркович.