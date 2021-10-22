Коронавирус в России: "Ситуация действительно плохая"

"В России президент Путин разрушил доверие к вакцинам против коронавируса. Теперь от Covid там ежедневно умирает более тысячи человек. Кремль вынужден действовать, но он не может придумать ничего нового", - пишет журналистка немецкого издания Süddeutsche Zeitung Зильке Бигалке.

"На сегодняшний день только треть населения России полностью вакцинирована, - указывает она. - Но этот показатель даже не упоминался на кризисной встрече с президентом в среду, настолько ясно он показывает несостоятельность властей. Тем не менее Владимир Путин неоднократно лично призывал россиян к вакцинации. Тот факт, что многие не прислушались к нему, также свидетельствует о большом недоверии. Есть только два способа преодолеть этот кризис, снова сказал Путин: "Переболеть или вакцинироваться, но лучше вакцинироваться".

"Россия стоит на месте, а показатели заражения снова растут. Каждый день в стране из-за заражения умирает более тысячи человек - и это только официальные данные, - подчеркивает издание. - Кремлю приходится действовать, но он не может придумать ничего нового. Так что Путин снова отправляет народ на вынужденные каникулы. С конца октября люди должны будут оставаться дома в течение недели, с полным сохранением заработной платы. В результате основные расходы он перекладывает на компании, а решение о принятии более жестких мер оставляет на усмотрение регионов. С самого начала пандемии стратегия Кремля заключалась в том, чтобы брать на себя как можно меньше ответственности. И все же за бедственную ситуацию в России ответственность несет он".

"Ведь скептическое отношение россиян к вакцинации не случайно. По данным независимого Левада-центра*, значительная часть населения, до 40%, не доверяет мерам, принимаемым властями. Доля тех, кто не считает коронавирус опасным, еще больше. 53% не боятся заразиться. 54% не хотят проходить вакцинацию".

"Одной из важных причин этого является приукрашенная статистика, - отмечает Süddeutsche. - Сегодня она показывает тысячу смертей от коронавируса ежедневно, но избыточная смертность уже давно составляет около 3 тыс. человек в день, говорит демограф Алексей Ракша. Для своих расчетов он использует данные государственного статистического ведомства Росстат, где он работал еще в прошлом году. Но затем он обвинил власти в приуменьшении серьезности ситуации и потерял работу. Сегодня статистика также кажется ему странным образом стабильной, на протяжении нескольких дней она показывает 999, 1002, 997, 998 умерших. "Это не может быть просто совпадением, это спланированный процесс фальсификации", - говорит Ракша. По его словам, манипуляционную машину уже не остановить".

"У этого есть свои последствия: люди не осознают всей серьезности ситуации, говорит Алексей Куприянов, аналитик и биолог. До осени прошлого года он преподавал в российской Высшей школе экономики, но затем его тоже уволили. До этого он вместе с другими экспертами основал платформу Watching Covid; через социальные медиа они пытаются сделать статистику более прозрачной", - говорится в статье.

"Куприянов живет в Санкт-Петербурге, где, как он предполагает, все лето скрывались реальные цифры. В июне и июле власти выполняли свою программу: проводили Петербургский экономический форум, традиционный фестиваль "Алые паруса", чемпионат Европы по футболу. По данным Куприянова, избыточная смертность за эти два месяца составила более 7,5 тыс. человек только в Санкт-Петербурге. "Мы знали, что происходит что-то страшное", - говорит он".

"Ни один губернатор, ни один мэр не хочет предстать перед Кремлем в роли того, кто не контролирует ситуацию. Региональные власти просто боятся наказания, считают оба эксперта, Куприянов и Ракша. Именно поэтому они манипулируют своей статистикой. По мнению Алексея Куприянова, это показывает, что происходит, когда региональные лидеры не избираются демократическим путем: они не чувствуют ответственности перед народом. "Они отчитываются только перед своим начальством, то есть перед Путиным".

"Кроме того, власти слишком долго не принимали активных мер по продвижению вакцинации. Почти никто из политиков не делал прививки публично, даже Путин не позволил снять себя на камеру во время вакцинации. (...) В России в любом случае одобрены только российские вакцины, но Москва все равно проводит политику против конкурентов. При этом клеветнические кампании против иностранных вакцин сказываются и на России: люди говорят, что все вакцины небезопасны и нуждаются в дополнительном тестировании - в том числе российские (...)".

"Так что теперь им придется снова уйти в принудительный отпуск. Эксперты считают, что одной недели будет недостаточно. Но денег на более длительный локдаун нет. Аналитик Куприянов предлагает начать с честности: раскрыть статистику и ясно сказать людям: "Ситуация действительно плохая", - передает Süddeutsche.