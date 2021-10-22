НАТО готовится к конфликту с Москвой

"В своем плане обороны альянс определил, как он будет реагировать на возможные атаки со стороны России и угрозу терроризма. Такого плана не было со времен окончания холодной войны", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"В четверг в Брюсселе министры обороны стран НАТО приняли новый всеобъемлющий план по обороне европейской и североатлантической зоны альянса. В нем западный альянс определяет, как он будет реагировать на возможные атаки со стороны России, а также на сохраняющуюся угрозу терроризма. Это первый всеобъемлющий план такого рода с момента окончания холодной войны. Он охватывает различные сценарии, начиная от обычных военных атак и гибридной войны до кибератак и дезинформации, а также их комбинаций и одновременных атак, например, в Балтийском и Черноморском регионах", - передает журналист Пауль-Антон Крюгер.

"Так альянс делает выводы из "изменившейся с 2014 года ситуации в сфере безопасности", как говорят в Брюсселе. Толчком к переориентации НАТО на оборону альянса послужила аннексия Крыма Россией. План обороны также является ответом на то, что Москва вооружается ядерным оружием средней дальности и разрабатывает новые системы вооружений. Так, недавно российские вооруженные силы испытали на учениях боевых роботов, они также работают над использованием искусственного интеллекта и модернизируют системы космического базирования", - говорится в статье.

"Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (ХДС) заявила, что НАТО должно занять "очень четкую позицию в отношении поведения и угроз России". (...) Она указала на нарушения воздушного пространства над странами Прибалтики и агрессивное поведение России в Черноморском регионе".

"В то же время альянс должен оставаться открытым для диалога с Кремлем, сказала Крамп-Карренбауэр. Недавно Россия объявила о разрыве отношений с НАТО и закрытии своего представительства в альянсе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатировал в среду, что отношения с Россией достигли низшей точки со времен окончания холодной войны. Предпосылкой к этому послужила высылка восьми российских дипломатов, аккредитованных при НАТО. Альянс обосновал это разведывательной деятельностью дипломатов".

"В четверг, однако, стало ясно, что конфликты имеют более глубокий характер: заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко предупредил НАТО, что любой дальнейший шаг в направлении членства Украины в альянсе будет иметь последствия".

"Наряду с новым планом обороны и сдерживания, министры стран НАТО приняли четырехлетние планы развития военного потенциала, необходимого для реализации стратегии. Речь идет о противовоздушной обороне, кибервозможностях и разведывательном потенциале. (...) Министры обороны также договорились о создании фонда в размере одного миллиарда евро для поддержки разработки частными компаниями технологий, важных для обороны, особенно в киберсекторе. Будущие конфликты будут вестись "не только с помощью пуль и бомб, но и с помощью байтов и больших данных", заявил Столтенберг".

"Впрочем, оборонному альянсу предстоят и дальнейшие дебаты о его стратегическом курсе. Прежде всего Франция настаивает на большей европейской автономии, в то время как США хотят, чтобы НАТО играло более значительную роль в напряженных отношениях с Китаем. На встрече министров обороны стран ЕС перед заседанием НАТО Крамп-Карренбауэр представила совместно с Финляндией, Нидерландами, Португалией и Словенией предложение о создании сил быстрого реагирования ЕС. (...) После поспешного вывода войск из Афганистана в очередной раз стало ясно, что европейские союзники зависят от поддержки США", - пишет Süddeutsche Zeitung.