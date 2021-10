22 октября 2021 г. Том Уиппл и Крис Смит | The Times Бустерная доза вакцины Pfizer дает почти полную защиту от Covid, утверждают ученые "Третья доза вакцины Pfizer обеспечивает "отличный" иммунитет, как показало первое полное испытание, в то время как британский премьер-министр Борис Джонсон предположил, что пожилые люди должны иметь возможность пройти ревакцинацию раньше, чем это разрешено в настоящее время", - сообщает The Times. "Премьер-министр оказал давление на руководителей кампаний, связанных с вакцинацией, чтобы они изменили свои рекомендации и позволили людям проходить ревакцинацию менее чем через шесть месяцев после получения второй дозы. Новое исследование показало, что дополнительная прививка повышает защиту до 95%. В исследовании с участием 10 тыс. человек те, кто получил третью инъекцию вакцины Pfizer почти через год после первых двух, увидели резкий рост защиты от симптоматической инфекции по сравнению с теми, кто получил всего две дозы", - говорится в статье. "Более раннее исследование, основанное на реальных данных из Израиля, обнаружило аналогичный прирост в защите от серьезного течения заболевания. Это означает, что любое уменьшение иммунитета после первых двух доз более чем компенсируется третьей дозой, говорят ученые. С момента введения программы ревакцинации в Израиле наблюдается неуклонное снижение показателей заболеваемости и госпитализаций", - сообщает газета. "Профессор Джереми Браун, член Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI), указал: "Эти два исследования показывают, что бустерная инъекция обеспечивает отличную защиту как от легкого, так и от более серьезного течения инфекций Covid-19, так что она должна как сократить уровень инфицирования в сообщества и давление на больничные службы". (...) Но Джереми Хант, бывший министр здравоохранения, вчера призвал к развертыванию ревакцинации, призвав к "гибкости" в отношении срока между дозами. (...) Профессор Адам Финн из Бристольского университета, еще один член JCVI, считает, что бустерные дозы "лишь незначительно повлияют" на уровень заражений. (...) "Последние результаты получены в ходе первого рандомизированного исследования, в котором систематически изучался реальный уровень защиты, обеспечиваемый бустерной дозой. В отличие от первоначальных испытаний вакцины контрольная группа, с которой проводилось сравнении, не включала невакцинированных людей. Вместо этого в исследовании сравнивались те, кто получил три дозы, с теми, кто получил две дозы, и плацебо". "Это означало, что степень защиты, которую измеряли исследователи, была выше той, которая уже обеспечивалась стандартным курсом лечения. Результаты были опубликованы Pfizer в преддверии экспертной оценки (...). Согласно данным Public Health England, эффективность вакцины Pfizer начинает падать примерно через месяц после второй дозы, снижаясь с более чем 90% защиты от инфекции при дельта-варианте до менее 75%. Это означает, что многие из наиболее уязвимых людей, получивших вакцину прошлой зимой, теперь будут иметь меньший иммунитет". "Исследования заставляют предположить, что третья доза вернет его почти к полной защите. Из половины тех, кто не прошел ревакцинацию в испытании, 109 позже были инфицированы и имели симптомы. Из половины, прошедшей ревакцинацию, только пятеро", - констатирует газета. "Результаты не применимы напрямую к Великобритании, так как участники исследования получали дозы с более короткими интервалами между первой и второй дозами и более длительные интервалы перед третьей. Также нет сопоставимых данных об эффективности третьей дозы Pfizer после двух уколов Astrazeneca, которую получили многие в Великобритании. Однако ученые заявили, что это исследование добавило четких доказательств того, что третьи дозы могут сыграть важную роль. Угур Сахин, генеральный директор BioNTech, участвовавший в разработке вакцины, ожидает, что они будут использоваться в качестве стандарта". (...) "В этом месяце в New England Journal of Medicine были опубликованы два отдельных исследования бустерных доз. В одном исследовании было обнаружено, что уровни антител против дельта-варианта выросли почти в десять раз после бустерной дозы вакцины Pfizer. Во втором исследовании, проведенном в Израиле, было обнаружено, что количество госпитализаций тех, кто прошел ревакцинацию, составило одну двадцатую от уровня тех, кто ее не прошел", - указывает газета. (...) Источник: The Times