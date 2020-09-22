Михаил Ходорковский: "Только революция может устранить режим"

"Российская оппозиция должна вынести для себя уроки из восстания в Белоруссии, - пишет на страницах немецкого журнала Focus Михаил Ходорковский. - Могут ли лидеры протестов оставаться в стране, если им грозит уничтожение?".

"В конфронтации с властью белорусы действовали по-европейски, продемонстрировали уважение к жизни, достоинству человека и проявили волю бороться за свои права мирными средствами. Режим в свою очередь вел себя, как типичная азиатская деспотия. Сюда относится и бесчеловечная, необоснованная жестокость силовиков", - указывает Ходорковский.

"Владимир Путин в этой ситуации колебался между неприязнью к Лукашенко, который многие годы водил главу Кремля за нос, и осознанием того, что случай минской диктатуры может стать прологом аналогичных событий в России. До парламентских выборов остался лишь год, и три года осталось до того момента, когда Путин хочет закрепить свою власть на основе незаконных поправок в Конституцию".

"Российское общество следит за событиями в Белоруссии крайне внимательно, - пишет Ходорковский. - Массовые протесты в Хабаровске, продолжающиеся почти два месяца, показывают, что ситуация в России не так далека от точки кипения. Поэтому я убежден в том, что Путин лично разрешил Евгению Пригожину, человеку, отвечающему за грязную работу, осуществить операцию параллельно с чистками в Минске".

"С целью отвлечения внимания российского общества и предостережения в адрес оппозиции 20 августа был отравлен Алексей Навальный. Это случилось накануне акций по всей Белоруссии, которые могли бы оказаться фатальными для режима", - говорится в статье.

"Белорусская революция ставит перед нами, российской оппозицией, важные вопросы. Может ли мирный протест быть успешным, если власть готова применять неограниченное насилие? Могут ли лидеры протестов вообще оставаться в стране, если им грозит уничтожение? Может ли забастовка быть альтернативой восстанию? Нужно ли принимать участие в выборах, если фальсификация не знает границ?".

"Важнейший вывод из белорусских событий таков: добровольного ухода сегодняшнего режима ждать не стоит. Перемены в России, как и в Белоруссии, достигаются лишь путем революции", - заключает Ходорковский.