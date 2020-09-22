Коллективный иммунитет к Covid-19 еще очень далек от достижения

"(...) Путь к защитному коллективному иммунитету еще долог. В то время как текущий рост числа случаев Covid-19 во Франции вызывает опасения по поводу прихода второй волны эпидемии, серологическое исследование, проведенное под руководством Национального института здравоохранения и медицинских исследований (INSERM), дает представление о том, какой отпечаток оставил коронавирус после своего первого прохождения", - пишет журналистка Le Figaro Дельфина Шайе.

"(...) Исследование показывает, что все регионы Франции по-прежнему подвержены высокому риску в случае повторного появления вируса зимой, - отмечает эпидемиолог Антуан Флао, директор Института глобального здравоохранения Медицинского факультета Женевского университета. - Это важно знать, хотя это неудивительно. Мадрид, например, сильно пострадал во время двух отдельных волн".

"(...) Для количественной оценки влияния первой волны во Франции команда Фабриса Карра, профессора общественного здравоохранения Университета Сорбонны, использовала базы данных других исследовательских групп, которые отслеживают состояние здоровья тысяч участников, собранных в когорты. Таким образом было отобрано около 15 тыс. добровольцев. (...)", - говорится в статье.

"Мы использовали различные тесты, чтобы снизить риск ложноположительных и ложноотрицательных результатов, мешающих интерпретации, - уточняет Фабрис Карра, ведущий автор исследования и директор Института общественного здравоохранения и эпидемиологии имени Пьера-Луи. - Объединив их результаты, мы смогли оценить долю людей, инфицированных коронавирусом".

"(...) В исследовании также содержатся сведения о возрасте инфицированных. Общеизвестно, что пожилые люди больше подвержены риску серьезных форм, однако в исследовании выяснилось, что на самом деле чаще заражаются люди в возрасте от 30 до 50 лет: в регионе Иль-де-Франс 15% людей этой возрастной группы были инфицированы по сравнению с 5% людей в возрасте старше 70 лет. По мнению профессора Флао, это можно объяснить "обычно более широкой сетью контактов среди молодежи". Проживание с ребенком или подростком также увеличивает вероятность заражения, позволяя предположить, что "дети могут играть важную роль во внутрисемейной передаче", подчеркивают исследователи.

"(...) Еще один вывод исследования заключается в том, что только у половины из тех, у кого результат теста положительный, наблюдается наличие нейтрализующих антител, которые способны предотвратить заражение клеток коронавирусом. Причем такие антитела чаще обнаруживаются у людей, у которых были симптомы. По мнению авторов исследования, это является еще одним признаком потенциально более слабого иммунного ответа у бессимптомных людей, - пишет Le Figaro. "Однако есть и другие иммунные механизмы, и вполне возможно, что можно заразиться и быть защищенным при отсутствии нейтрализующих антител, обнаруженных в крови", - уточняет директор Института общественного здравоохранения и эпидемиологии имени Пьера-Луи.