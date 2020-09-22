След хакеров, взломавших IT-систему клиники в Дюссельдорфе, вероятно, ведет в Россию

"После того, как на университетскую клинику Дюссельдорфа была совершена хакерская атака, пациентка, которой требовалась неотложная помощь и которую пришлось перевозить в другую клинику, скончалась. Использованное вредоносное программное обеспечение может подсказать, кто стоит за инцидентом", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"После хакерской атаки на университетскую клинику Дюссельдорфа возможный след злоумышленников ведет, по данным министерства юстиции земли Северный Рейн-Вестфалия, в Россию. Так как для атаки использовался шифровальщик DoppelPaymer", - говорится в публикации.

"Это программа-вымогатель, используемая хакерской группировкой, которая, по мнению частных компаний по безопасности, является российской. Об этом министерство земли Северный Рейн-Вестфалия сообщило в докладе комитету по правовым вопросам во вторник".

"В результате атаки IT-система клиники вышла из строя, из-за чего пациентку, нуждавшуюся в неотложной помощи, пришлось перевозить в другую клинику. Вскоре женщина умерла", - передает издание.

"Даже IT-экспертам тяжело выяснить, кто скрывается за атаками с использованием троянов-вымогальщиков, не говоря уж о том, чтобы убедительно доказать это, - отмечается в статье. - (...) Хакерским атакам, осуществленным с помощью вредоносной программы DoppelPaymer, в последние месяцы уже подвергались различные организации и компании по всему миру. Так, эксперты компании Crowdstrike, специализирующейся на IT-безопасности, исходят из того, что программа DoppelPaymer была использована для атаки на министерство сельского хозяйства Чили и администрацию техасского города Эдкауч".

"Во время хакерской атаки на университетскую клинику Дюссельдорфа две недели назад были зашифрованы 30 серверов клиники. Очевидно, вымогатели хотели атаковать Дюссельдорфский университет. Когда полиция сообщила хакерам об их вероятной ошибке, они отправили цифровой ключ, с помощью которого клиника смогла снова раскодировать данные. Однако IT-система клиники по-прежнему не полностью исправна", - пишет издание.

"В пятницу расследованием дела занялся центр по киберпреступлениям в Кельне. Расследование ведется по подозрению в "убийстве по неосторожности", так как, согласно начальному подозрению, неизвестные злоумышленники несут ответственность за смерть пациентки", - передает Der Spiegel.