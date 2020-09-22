Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 22 сентября 2020 г. 22 сентября 2020 г. Ребекка Нельсон | The Washington Post Почему российский миллиардер хочет купить противоречивые снесенные американские памятники "В июне Андрей Филатов, российский миллиардер, энтузиаст шахмат и коллекционер произведений искусства, направил письма правительствам Нью-Йорка и Ситки на Аляске. На фоне возобновившихся призывов к расовой справедливости оба города решили удалить спорные памятники: 10-футовую статую Теодора Рузвельта верхом на лошади возле Американского музея естественной истории на Манхэттене и бронзовую статую Александра Баранова, российского колонизатора, восседающего на скале и ушедшего в раздумья, встречающую посетителей муниципального центра Ситки", - передает