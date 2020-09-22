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22 сентября 2020 г.
22 сентября 2020 г.

Ребекка Нельсон | The Washington Post

Почему российский миллиардер хочет купить противоречивые снесенные американские памятники

"В июне Андрей Филатов, российский миллиардер, энтузиаст шахмат и коллекционер произведений искусства, направил письма правительствам Нью-Йорка и Ситки на Аляске. На фоне возобновившихся призывов к расовой справедливости оба города решили удалить спорные памятники: 10-футовую статую Теодора Рузвельта верхом на лошади возле Американского музея естественной истории на Манхэттене и бронзовую статую Александра Баранова, российского колонизатора, восседающего на скале и ушедшего в раздумья, встречающую посетителей муниципального центра Ситки", - передает facebook

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