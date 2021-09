Жертвы инсульта восстанавливаются наилучшим образом, если реабилитация начинается через 2-3 месяца, а не в течение недель, считают ученые

"Пострадавшие от инсульта могут выздоравливать более эффективно, если их реабилитация будет начинаться не раньше, чем через 2-3 месяца после эпизода, а не через недели, утверждается в новом исследовании. Исследователи из Медицинского центра Джорджтаунского университета работали с 72 добровольцами, перенесшими инсульт в течение трех недель до испытаний", - передает Daily Mail.

"Они предоставили каждому из добровольцев по 20 дополнительных часов интенсивной терапии рук и предплечий - терапия рандомизировано начиналась через 30, 60 или 90 дней после инсульта. Они обнаружили, что реабилитация, начатая по крайней мере через два-три месяца после инсульта, была оптимальным временем с точки зрения улучшения в работе рук и кистей", - говорится в статье.

"Они обнаружили, что начало интенсивной реабилитации через шесть или более месяцев после инсульта не принесло значительных преимуществ по сравнению со стандартным лечением", - пишет издание.

(...) "Почти две трети людей, перенесших инсульт, не восстанавливают полностью функции рук и кистей, а это нарушение может серьезно ограничивать повседневную активность. Новое исследование предполагает, что существует "критический период", когда взрослые наиболее чувствительны к реабилитации после инсульта, сообщил ведущий автор Александр Дромерик", - отмечает Daily Mail.

"Предыдущие клинические испытания показали небольшое или очень небольшое улучшение моторной функции после инсульта, поэтому наше исследование может стать важным прорывом в поиске способов существенного улучшения восстановления рук и кистей", - указал он.

(...) "Результаты исследования сравнивали с контрольной группой, которая получала только предписанную им реабилитационную терапию, но не получала дополнительных тренировок по двигательной реабилитации. "Наши результаты свидетельствуют, что пациентам с инсультом следует проводить более интенсивную двигательную реабилитацию через 60-90 дней после инсульта, - указала соавтор исследования Элисса Ньюпорт. - Хорошо известно, что молодой развивающийся мозг имеет большую пластичность по сравнению с состоянием в другие периоды жизни. Наши результаты показывают, что у пациентов с инсультом может быть аналогичный период повышенной пластичности в определенное время после инсульта".

"Команда объяснила, что улучшение функции кисти и предплечья является не только статистически значимым, но и достаточно весомым, чтобы сами пациенты воспринимали это как функционально значимое изменение. "Наш подход показывает, что пациенты могут переносить гораздо более интенсивные двигательные тренировки, чем обычно, если они имеют возможность свободно выбирать виды деятельности, используемые в их тренировках", - заявила автор Дороти Ф. Эдвардс из Университета Висконсин-Мэдисон.

(...) "Ученые надеются, что это исследование установит временное окно, в котором будущие исследования могут сочетать терапию со стимуляцией мозга или лекарствами, направленными на то, чтобы помочь оставшимся здоровым участкам мозга восстановить нарушенные функции или взять на себя функции, утраченные в результате повреждения, нанесенного инсультом", - пишет издание.

"Исследователи также планируют провести более крупное клиническое испытание, чтобы подтвердить текущие результаты и определить оптимальную дозу терапии, тем самым достигнув наилучшего эффекта в течение этого чувствительного окна времени ". Результаты были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.