Российские коммунисты внезапно стали надеждой оппозиции

"На выборах в Госдуму Коммунистическая партия укрепила свои позиции. За нее проголосовали и многие городские либералы. Роль партии протеста подвергает до сих пор не склонное к конфронтации руководство партии испытанию на прочность", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"После выборов в Госдуму в России все взоры внезапно снова обратились к Коммунистической партии. На нее возлагают надежды многие оппозиционно настроенные граждане. Стремясь поставить на место голословную кремлевскую партию "Единая Россия", с которой связаны беспрецедентные репрессии последних месяцев, многие недовольные избиратели решили на этот раз проголосовать за КПРФ. Довольно многим сделать это было непросто: наследники большевиков никогда не порывали с советским прошлым. В их кабинетах стоят бюсты Ленина и висят портреты Сталина. Они оправдывают "красный террор" и лагерную систему ГУЛАГа, восхваляют политику Сталина и хотят устанавливать памятники диктатору", - отмечает журналист Маркус Акерет.

"За планом голосовать за КПРФ стояла идея, что коммунисты - в отличие от партий, идеологически более подходящих для демократически настроенных избирателей, - в любом случае попадут в Госдуму. Если бы выборы прошли без фальсификаций и манипуляций, коммунисты, вероятно, набрали бы около 30% голосов и оказались бы почти на одном уровне с партией "Единая Россия", которую, по подсчетам независимых аналитиков, поддерживают от 30% до 33% избирателей. Это соответствует и результатам опросов, проведенных за последние месяцы", - говорится в статье.

"Впрочем, то, что КПРФ хочет и может взять на себя роль ведущей силы оппозиции и протеста в стране, вызывает большие сомнения, - указывает издание. - Руководство партии при Геннадии Зюганове выглядит так, будто оно выпало из времени; 77-летний политик представляет собой реликт политики девяностых годов. Он отражает ту часть КПРФ, которая поглощена служением в качестве декораций для политического ландшафта, управляемого Кремлем. Это крыло партии избегает конфронтации и довольствуется предоставленными ему привилегиями".

"Однако время Зюганова уже давно прошло. Во многих регионах партия является единственной признанной политической силой, которая противостоит губернаторам и отстаивает интересы граждан. В последние годы более молодые партийные функционеры нередко объединялись с соратниками находящегося в заключении оппозиционного политика Алексея Навального и поддерживали их протесты - в том числе прошлой зимой после ареста Навального. В то время конфликт между старым партийным руководством, любезничающим с Кремлем, и молодыми, более радикально настроенными функционерами разгорелся в открытую".

"В связи с усилением позиций КПРФ на выборах в Госдуму и возлагаемыми на нее надеждами стать чем-то большим, чем псевдооппозицией, волнения предсказуемы. Политолог Кирилл Рогов считает, что Зюганов, скорее всего, нисколько не огорчен тем, что его партия потеряла мандаты в Москве, хотя он и возмущался результатами выборов. Там за партию выступали различные молодые активисты и политики, освободившиеся от советского идеологического балласта. Они придерживаются умеренной левой политики. Если бы их избрали, то они наверняка стали бы возмутителями спокойствия во фракции, где Зюганов вступает в сделки с аппаратом власти", - пишет издание.

"Партия стоит перед лицом смены поколений и, возможно, смены направления. Кремль может попытаться теснее привязать коммунистов к себе и придать им более современный имидж с помощью лояльного функционера во главе партии. Но возможно и обратное под руководством одного из молодых активистов: радикализация партии, не обязательно идеологическая, но по отношению к Кремлю. Условия для этого сложны ввиду отсутствия политической терпимости. На такое развитие событий надеются те, кто хотел бы, чтобы большевики прошлых лет стали социал-демократически ориентированной левой оппозиционной народной партией. На такую силу среди российского населения, которое во многом открыто для левых идей, безусловно, был бы спрос", - заключает Neue Zürcher Zeitung.