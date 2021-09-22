Ближний Восток - регион в состоянии вечной войны

"Неудавшиеся революции, гражданские войны, волны беженцев и голод: Ближний Восток редко попадает в позитивные заголовки. И конца насилию и хаосу не предвидится. Даже островки относительной стабильности построены на песке", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"На Ближнем Востоке нужно быть оптимистом", - посоветовал мне однажды один опытный коллега. (...) Но если смотреть объективно, то для того, чтобы надеяться на улучшение ситуации на Востоке, есть мало оснований. Даже многообещающие проблески надежды на горизонте оказываются пустыми миражами", - отмечает журналист Кристиан Вайсфлог.

"Одним из таких редких проблесков надежды стал приход к власти в Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана. Молодой наследный принц проповедовал "умеренный ислам", придерживался дружественных тонов в отношении Израиля, разрешил женщинам водить автомобили и ослабил опеку над ними. (...) Если раньше саудовская нефтяная монархия финансировала глобальное распространение жесткого ислама, который нередко становился первой ступенью для джихадистов, то теперь Эр-Рияд казался открытым для устойчивой, прагматичной политики", - пишет издание.

"Однако вскоре стало ясно, что ибн Салман - это не арабский Горбачев, который готов рискнуть своей властью ради более свободного общества. Не успел его отец назначить его министром обороны в 2015 году, как он вступил вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в роковую войну против проиранского ополчения хуситов в Йемене. В октябре 2018 года агенты из его ближайшего окружения убили в саудовском консульстве в Стамбуле Джамаля Хашогги, журналиста, критиковавшего режим. Его восторженное рукопожатие с президентом России Владимиром Путиным на саммите G-20 в том же году окончательно показало, каких взглядов придерживается наследник саудовского престола", - указывает автор статьи.

"В августе 2020 года на горизонте появился еще один проблеск надежды - решение ОАЭ нормализовать отношения с Израилем. При американском посредничестве в рамках так называемого Авраамского договора ОАЭ стали третьей арабской страной после Египта в 1979 году и Иордании в 1994 году, установившей дипломатические отношения с еврейским государством. При этом Эмираты без лишних церемоний выбросили за борт Арабскую мирную инициативу, которая требовала поддержки принципа "двух государств" в качестве условия для примирения с Израилем. Вскоре примеру ОАЭ последовали Бахрейн, Марокко и Судан".

"Тогдашний президент США Дональд Трамп заявлял о "значительном шаге к более мирному, безопасному и процветающему Ближнему Востоку". Однако при ближайшем рассмотрении и этот проблеск надежды оказывается иллюзией. Во-первых, Авраамский договор никак не способствует решению израильско-палестинского конфликта. А то, насколько взрывоопасным он остается, стало ясно в мае этого года, когда исламистское движение ХАМАС в течение одиннадцати дней обстреливало Иерусалим ракетами, а Израиль отвечал мощными авиаударами по сектору Газа", - говорится в статье.

"Во-вторых, израильско-арабский конфликт уже давно перестал быть главной причиной неопределенности, насилия и гуманитарных катастроф на Ближнем Востоке. Израиль не несет ответственности за экономический коллапс в Ливане, за кровавые гражданские войны в Сирии, Йемене или Ливии, за подъем и падение террористической группировки "Исламское государство"* или за предположительно иранские атаки на саудовские нефтяные объекты в сентябре 2019 года", - отмечает NZZ.

"И в-третьих, Эмираты подписали договор не из-за новых симпатий к Израилю, а для защиты собственного авторитарного режима. Они надеются на новые экономические импульсы, но прежде всего на укрепление сотрудничества с Израилем в сфере безопасности для сдерживания иранского влияния и борьбы с неугодными критиками. С этой целью ОАЭ уже несколько лет назад получили доступ к шпионскому программному обеспечению израильской компании NSO. Это позволило Абу-Даби следить не только за террористами, но и за либеральными критиками режима, правозащитниками и журналистами".

"Имея хорошие отношения с Израилем, Эмираты укрепляют свои отношения с США, самой важной державой-покровительницей стран Персидского залива. В обмен на нормализацию отношений с Израилем Трамп пообещал ОАЭ поставку самых современных боевых дронов и стелс-бомбардировщика F-35. Зачем небольшое государство в Персидском заливе покупает такое оружие за 23 млрд долларов, объясняет его внешняя политика. Абу-Даби участвует в войне в Йемене и поддерживает военачальника Халифу Хафтара в Ливии. По неподтвержденным данным, ОАЭ также планировали вторжение в Катар вместе с Эр-Риядом в 2017 году".

"Правители Эмиратов являются ярыми противниками "Братьев-мусульман"* и делают ставку на "авторитарный либерализм" в регионе, чтобы держать исламистов под контролем. По этой причине они поддержали Хафтара в Ливии и финансировали военный переворот в Египте против избранного демократическим путем президента от "Братьев-мусульман"* в 2013 году".

"Даже спустя сто лет после распада Османской империи государства и их границы на Ближнем Востоке не устойчивы. Идет борьба за роль лидера в исламском мире и политическую роль религии. При этом религиозные и этнические аспекты и соперничество часто выходят за границы государств. Арабская весна 2011 года показала, как быстро политическое землетрясение в Тунисе может распространиться на Йемен. Чтобы быть готовыми к этому, авторитарные режимы создают международные альянсы, которые ведут опосредованные войны в Ливии, Сирии или Йемене", - говорится в статье.

"Иран в последние годы расширил свою сеть шиитских военизированных формирований в нескольких арабских странах. "Хезболла", возникшая в Ливане в 1982 году, сыграла решающую роль в выживании режима Асада в гражданской войне в Сирии. Она также имеет тесные связи с ополчением хуситов в Йемене. Проиранские ополченцы являются важным фактором силы и в Ираке".

"Шиитская "ось сопротивления", протянувшаяся от Тегерана через Багдад и Дамаск до Бейрута на севере и Саны на юге, бросает вызов Саудовской Аравии. Хуситы регулярно атакуют территорию Саудовской Аравии своими ракетами. В то же время "Хезболла" угрожает Израилю, имея в своем арсенале около 130 тыс. ракет. Иран называет свою сеть "передовой обороной", чтобы удержать Израиль, США и их арабских союзников от нападения".

"Во время "Арабской весны" была надежда, что большая свобода принесет больше мира на Ближний Восток. Но демократические движения оказались слишком слабыми, а старые режимы - слишком жестокими", - указывает издание.

"Эта общая картина на Ближнем Востоке заводит в тупик. Что еще должен или может сделать Запад для продвижения свободы и прав человека в регионе, где часто кажется, что есть только выбор из двух зол: диктатуры или анархии? Хотя Джо Байден любит говорить о правах человека, его политика в регионе ограничивается укреплением союза с Израилем и партнерства с арабскими странами Персидского залива, а также борьбой с исламистским терроризмом. Франция, будучи европейским тяжеловесом, в своей ближневосточной политике делает ставку на ОАЭ и Египет. Лучше диктатура, чем демократические эксперименты с гражданскими войнами и волнами беженцев в качестве возможного последствия - таков, видимо, девиз Парижа. Это не внушает оптимизма", - заключает Neue Zürcher Zeitung.

* террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации