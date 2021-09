22 сентября 2021 г. Дебби Уайт | The Times "Россия убила Александра Литвиненко, заключил Европейский суд по правам человека" "Россия несет ответственность за убийство в 2006 году своего бывшего агента Александра Литвиненко в Великобритании, постановил Европейский суд по правам человека. Критик Кремля умер мучительной смертью, выпив в лондонском отеле чай с добавлением полония-210, редкого радиоактивного изотопа. Россия всегда отрицала свою причастность к смерти Литвиненко", - передает The Times. "Дело возбудила Мария Анна Картер, она же Марина Литвиненко, проживающая в Лондоне гражданка Великобритании и России, которая является вдовой Литвиненко. 43-летний Литвиненко, открытый критик президента Путина, бежал из России в Великобританию за шесть лет до того дня, как его отравили в отеле Millennium в ноябре 2006 года. Он выпил чая с двумя россиянами в отеле и провел три недели в больнице, прежде чем умер. На смертном одре Литвиненко обвинил Путина в заказе его убийства, что Кремль отрицает", - говорится в статье. "В 2016 году британское судебное расследование пришло к выводу, что, вероятно, операцию российской разведки по убийству Литвиненко одобрил Путин. Расследование также показало, что Андрей Луговой, бывший телохранитель КГБ, и еще один россиянин, Дмитрий Ковтун, совершили убийство в рамках операции, вероятно, руководимой Федеральной службой безопасности (ФСБ) России (...)", - пишет газета. "Европейский суд заявил, что он "установил, в частности, наличие достаточных доказательств того, что при отравлении Литвиненко, Луговой и Ковтун действовали как агенты российского государства". "Суд счел установленным вне всяких разумных сомнений, что убийство было совершено Луговым и Ковтуном. Запланированная и сложная операция, включающая получение редкого смертоносного яда, организацию поездки для двоих, а также неоднократные и продолжительные попытки введения яда указали на то, что Литвиненко был целью операции", - говорится в публикации. "Суд постановил, что Россия должна выплатить вдове жертвы 100 тыс. евро в качестве компенсации морального ущерба и 22 500 евро в качестве компенсации судебных затрат и издержек", - указывает газета. (...) Источник: The Times