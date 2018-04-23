Урсула фон дер Ляйен: "Путин не ценит слабость"

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен дала интервью воскресному изданию газеты Bild. Среди прочего она прокомментировала удары США, Франции и Британии по Сирии и "стремительное отдаление" России от Запада.

Удары по Сирии, по словам министра, были "необходимы и пропорциональны". "Речь шла о том, чтобы добиться запрета на химоружие. Химические вооружения ужасно жестоки. Фото детей с пеной у рта врезались в нашу память", - заявила фон дер Ляйен.

На вопрос, известны ли ей доказательства того, что режим Асада действительно применил в Думе отравляющий газ, министр ответила: "Доказательства доступны мне не полностью, но частично. Все же одно ясно: в сирийском воздушном пространстве никто не может совершить химатаку так, чтобы об этом не знали русские. Россия позволяет Асаду совершать полеты и сбрасывать бочковые бомбы. У повстанцев нет ни вертолетов, ни истребителей".

"Мы должны остерегаться развала Сирии. Как нас научили Ливия и Ирак, государственные структуры не должны полностью исчезнуть. Для первых шагов, то есть для прекращения огня и доступа гуманитарной помощи к тяжело страдающим, необходимо говорить и с режимом Асада. Но в долгосрочной перспективе, после всех этих злодеяний, примирение в Сирии невозможно с Асадом", - сказала министр обороны.

Журналисты попросили фон дер Ляйен прокомментировать также высказывание президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, посетовавшего на "стремительное отдаление" Запада от России.

"Мне бы тоже хотелось, чтобы отношения с Россией были лучше, - сказала фон дер Ляйен. - Но факты налицо: Россия аннексировала Крым, продолжает душить Восточную Украину. Российские пилоты похоронили Алеппо под ковровыми бомбардировками. Россия защищает Асада. В то же время - постоянные кибератаки на Запад. Сегодня основная проблема в том, что Кремлю нужен образ врага, а свободным обществам Запада - нет. Вот почему важно, чтобы мы оставались готовыми к диалогу с Москвой с позиции единства и силы".

На вопрос "Что поможет против Путина: жесткие меры или предложения по деэскалации?" министр ответила: "Президент Путин не ценит слабость. Заискивание или сговорчивость не делают его дружелюбнее. В вопросе санкций, связанных с Восточной Украиной, мы должны настаивать на том, чтобы Россия выполнила свои минские обязательства прежде, чем будут сделаны послабления".

По поводу требований бойкотировать Чемпионат мира по футболу с целью усилить давление на Путина фон дер Ляйен сказала: "Я не считаю, что это правильно. Мы политики, мы должны решать все политически. Мы не можем заставить футболистов и их фанатов расплачиваться за то, что мы бьемся над политическим решением".