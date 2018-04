23 апреля 2018 г. Анна Немцова | The Daily Beast За протестом Pussy Riot с бумажными самолетиками стоит долгая история противостояния Путину "Более дюжины арестов, два года в российских исправительных лагерях, казацкие нагайки и голодовки не напугали Марию Алехину из панк-группы Pussy Riot", - пишет в The Daily Beast журналистка Анна Немцова. "В свои 29 лет она - поэт, художник, политический активист, всегда пламенная, всегда готова к действию, полна идей... а на этой неделе Алехина провела еще 48 часов под арестом", - говорится в статье. "Вскоре после освобождения, сидя в кафе за чашкой кофе, Алехина взяла со стола бумажный самолетик - вещдок своего самого недавнего преступления", - пишет автор. "Это не ракетный комплекс... Это просто бумажный самолетик, символ", - пояснила она, он символизирует "мессенджер Telegram, запрещенный ФСБ". Журналистка сообщает: "Вечером в понедельник на прошлой неделе Мария и еще несколько десятков политических активистов появились у здания ФСБ на Лубянской площади. Они складывали цветные бумажные самолетики и метали их в массивный фасад печально известного здания, где в советские времена находился КГБ". "Перформанс длился не более 15 минут. Полиция арестовала "авторов" арт-протеста - Алехину и Дмитрия Цорионова, известного как Энтео, а также еще 10 женщин-активисток. Одна из задержанных, 23-летняя женщина, страдающая диабетом, потеряла сознание, и в тюрьме (так в оригинале, видимо, в полицейском участке. - Прим. ред.) ей пришлось срочно сделать укол инсулина", - говорится в статье. "Россия - непредсказуемая страна, где офицеры Путина теперь, по закону, могут ворваться в ваш дом или даже выстрелить в вас на улице, - сказала Алехина в интервью изданию. - Сейчас ты шутишь с друзьями насчет бумажных самолетиков, а в следующий момент ты в клетке, колотишь по решетке, зовешь надзирателя, чтобы тебе разрешили сходить в туалет". "Перформанс в поддержку свободы интернета состоялся в тот день, когда местное ведомство цензуры - Роскомнадзор - начало попытки заблокировать колоссально популярный мессенджерTelegram. Попытки были настолько неуклюжими, что затронули более 16 млн IP-адресов и привели к отключению от интернета многих предприятий малого бизнеса. Ранее ФСБ потребовала, чтобы разработчик и владелец Telegram Павел Дуров передал ей ключи шифрования, дабы она могла следить за перепиской в приложении, которое разрабатывалось как раз для того, чтобы сделать слежку невозможной. Дуров отказался, и тогда цензоры надавили на пользователей", - пишет Немцова. "Более 60 человек из разных областей и разного происхождения присоединились к нашему арт-протесту против жестоких нарушений ФСБ нашего права на неприкосновенность информации", - сказала Алехина. "У нее 11-летний сын, но она заявила в интервью Daily Beast, что не боится какого-либо давления государственной системы, и последние несколько лет ясно продемонстрировали это", - пишет журналистка, кратко напоминая историю Pussy Riot и биографию Алехиной. "На заседании в начале прошлой недели судья сказала, что Алехина и ее друзья обвиняются в "изготовлении и запуске бумажных изделий" и "воспрепятствовании свободному проходу граждан". Вердикт позабавил Марию: "Даже сама судья смеялась над абсурдностью своего постановления". Участницы Pussy Riot твердо верят, что юмор - лучшее оружие против репрессий", - говорится в статье. "Я никогда не была последовательницей каких-либо политических партий или лидеров, - говорит Алехина. - Я твердо верю в то, что российская демократия заслуживает защиты с нашей стороны, поскольку столько людей посвятили свою жизнь тому, чтобы ее добиться". Немцова комментирует: "Но теперь, когда Путин победил и остался на очередной президентский срок, предзнаменования неблагоприятные. В начале прошлой недели "Молодая гвардия" его партии "Единая Россия" объявила о создании специальных отрядов для борьбы с оппозицией во всех крупных городах - там, где лидер оппозиции Алексей Навальный пользуется самой горячей поддержкой. Эта новость не удивила Алехину: "Когда режим рушится, он закручивает гайки и сильнее зажимает гражданские свободы". "Теперь российские власти знают даже слишком хорошо, что девушек из Pussy Riot невозможно остановить, их панк-дух невозможно сломить", - говорится в статье. "Если вы считаете, что при политических репрессиях художники расцветают, то в нашей стране должно быть полно художников", - пошутила Алехина. Источник: The Daily Beast