В своих выступлениях Путин готовит почву для дальнейшего захвата территорий на границе России

С момента присоединения Крыма во многих странах, граничащих с Россией, существует опасение, что им грозит похожая судьба. Если внимательнее послушать выступления президента Путина, этот страх кажется не совсем безосновательным, пишет на страницах Focus Вильфрид Йильге, сотрудник программы по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии в Центре Роберта Боша Германского общества внешней политики.

"Путин делает ставку на внешнеполитический престиж и создание легенд для того, чтобы укрепить свою власть в стране и за ее пределами. Проецируя идею "русского православного мира" за границы страны, он нивелирует независимость соседних государств, в частности Украины. Их стабилизация была бы для него даже опасной", - уверен Йильге.

Неслучайно политтехнологи Кремля назначили дату президентских выборов на 18 марта, четвертую годовщину присоединения Крыма, ведь в своей предвыборной кампании Путин опирался на идеологические и геополитические аргументы, которые лежат в основе аннексии. Путин до сегодняшнего дня оправдывает аннексию Крыма, используя концепцию мнимого "русского мира", согласно которой "братский украинский народ" относится к сфере влияния России, пишет эксперт.

В своей речи, посвященной присоединению Крыма, Путин обозначил Россию страной-покровительницей для своих "соотечественников", в частности в ближнем зарубежье, подразумевая существование большой русской цивилизации, которую необходимо защищать от внешнего мира, то есть от Запада.

"В этом смысле Путин в обращении к нации приравнял "советскую Россию" к Советскому Союзу и пожалел о потере населения и государственной территории. Но, прежде всего, он таким образом поставил под сомнение законность границ возникших после распада СССР государств", - опасается эксперт.

"С точки зрения Путина и близких к Кремлю идеологов, только из-за политики США и ЕС, которые развязали "цветные" революции, "братский народ" Украины отступил от своего якобы естественного места в "русском мире" и, соответственно, от России, - говорится в статье. - То, что украинский народ повернулся в сторону Европы на основании собственного решения, для Путина вряд ли постижимо, потому что в его представлении самостоятельной украинской нации в действительности не существует".

В свете того, что говорил Путин на пресс-конференции 14 декабря 2017 года о единстве восточно-славянских народов, обращаясь ко временам Киевской Руси, аннексия Крыма и российская агрессия, осуществляемая в целях защиты русскоязычных соотечественников на украинском Донбассе, не являются нарушением международного права: в трактовке Путина они восстанавливают утраченную историческую справедливость стремящейся к единству исторической России, поясняет читателям эксперт.

Путинский тезис о едином народе является авторитарно-имперским утверждением и не имеет ничего общего с настроениями, которые в действительности можно наблюдать сегодня в украинском обществе. То, что Путин повторял этот тезис до недавнего времени, может означать, что Кремль и дальше будет осуществлять дестабилизацию Украины, говорится в статье.

"Прогрессирующая благодаря успешным реформам интеграция Украины в структуры ЕС неприемлема для Москвы. Потому что стабильная, процветающая демократическая Украина может стать в глазах некоторых россиян привлекательной контрмоделью путинской автократии и поставить под угрозу имущество поддерживающих Кремль коррумпированных олигархов", - пишет Йильге.