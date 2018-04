23 апреля 2018 г. Макс Седдон | Financial Times Создатель Telegram Павел Дуров стремится опередить российские власти "Павел Дуров, основатель приложения Telegram, позволяющего обмениваться зашифрованными сообщениями, на прошлой неделе опубликовал в Instagram фото, на котором он, одетый в черное и смотрящий в сторону горизонта, едет верхом на белом коне по аравийской пустыне", - пишет журналист Financial Times Макс Седдон. "Чтобы быть по-настоящему свободным, надо быть готовым рискнуть всем ради свободы", - написал он за несколько дней до того, как российские власти приняли решение закрыть его платформу внутри страны. Сейчас Telegram насчитывает более 200 млн пользователей во всем мире и является успешным конкурентом принадлежащего Facebook мессенджера WhatsApp. "В число его крупнейших рынков входит Иран, где он является самой популярной платформой для обмена сообщений. Он также стал важным инструментом сторонников криптовалют, джихадистов и - несмотря на проблемы Дурова в родной стране - российских правительственных чиновников", - говорится в статье. "Секретность сделала его мишенью российского государства", - пишет Седдон. ФСБ потребовала доступа к зашифрованным чатам, которые, по ее утверждениям, используются террористами. Дуров отказался, и цензоры российского интернета отключили более 16 млн IP-адресов в попытке заблокировать деятельность Telegram, напоминает издание. "Битва вокруг Telegram стала напоминать игру "Ударь крота", в которой хитроумие кодов Дурова оказалось противопоставленным всем силам российского государства", - пишет Седдон. Эти маневры оказались унизительными для Роскомнадзора, который заблокировал сотни не связанных с делом сайтов - включая его собственный - в то время как Telegram, в основном, продолжил нормально функционировать, хитро перенаправляя свой трафик, отмечает автор. На данный момент Дуров, так или иначе, идет на шаг вперед. "Российское правительство не знает, что делать с этим", - заявил Саркис Дарбинян, главный юрист общественной организации РосКомСвобода. Источник: Financial Times