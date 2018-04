23 апреля 2018 г. Нил Хьюм, Гай Чейзан, Харриет Агнью | Financial Times Европа предпринимает дипломатические усилия для ослабления санкций против России Имеет место попытка средствами дипломатии убедить администрацию Трампа ослабить санкции против России, сообщают корреспонденты Financial Times. "После того как санкции в отношении российских металлургических компаний привели к росту цен на алюминий, Париж мобилизует усилия и призывает союзников, в том числе Берлин, Лондон и Рим, совместно представить свои интересы в Вашингтоне", - пишет издание. Один из французских чиновников предупредил, что ударившие по "Русалу" санкции будут иметь "непосредственное и серьезное влияние на поставки важнейших товаров" и что ряду промышленных предприятий грозит закрытие. "Они не из тех, что можно заново открыть в одночасье. Так что решение необходимо, причем быстро, - сказал этот источник. - Идет конструктивное взаимодействие с США". Усилия предпринимаются в преддверии визитов в Вашингтон канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Меркель и Макрон должны встретиться с Трампом в русле попыток смягчить трансатлантические отношения, и без того натянутые из-за планов США ввести пошлины на сталь и алюминий. "Русал" - крупнейший в мире производитель алюминия за пределами Китая, большая часть его продукции идет на экспорт, и в последние две недели цены подскочили сразу на 30%", - отмечается в статье. "С огромного глиноземного завода "Русала" под Лимериком в Ирландии компания осуществляла поставки большинству ведущих производителей алюминия в Европе. Сейчас завод находится под угрозой", - сообщают авторы статьи. "Руководители металлургической промышленности заявили, что, если они не смогут обеспечить надежность поставок глинозема, они будут вынуждены сокращать производство. Этот шаг, в свою очередь, быстро отразится на крупных потребителях металла, таких как Airbus, BMW и Volkswagen", - говорится в публикации. Согласно знакомым с ситуацией источникам, ведущие бизнесмены Германии тоже высказывали опасения правительственным чиновникам, сообщает FT. В четверг в берлинском отделении Восточного комитета германской экономики, влиятельной лоббистской группы, состоялось собрание. А крупное немецкое металлургическое лобби WVMetalle предупредило, что санкции "приведут к значительным сдвигам на рынке Германии, которые могут распространиться на всю цепочку поставок". Представитель Меркель заявил, что правительство "на всех рабочих уровнях" будет "обращать внимание на то, где затронуты интересы немецких компаний, и четко указывать, где есть проблемы и наблюдаются нежелательные последствия", передают журналисты. Источник: Financial Times