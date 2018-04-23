Россия повышает ставки в игре, занявшись широкими и топорными притеснениями в сети

После неудач Роскомнадзора с блокировкой мессенджера Telegram многие опасаются, что начнутся более резкие удары по российскому интернету, пишет корреспондент The Independent Оливер Кэрролл.

"Кремлевские сторонники жесткого курса почти не скрывают, что идет работа над созданием аналога "великого китайского файрвола". Сейчас китайская модель - один из трех рассматриваемых сценариев, говорит независимый наблюдатель Константин Гаазе", - сообщает корреспондент.

Первый сценарий, по словам Гаазе, состоит в том, чтобы продолжать работать так, словно ничего не случилось. "Россия определенно может и впредь применять свой хаотичный подход, - пишет Кэрролл: - блокировать подсети и IP-адреса. Но, чтобы это показалось хоть чуточку эффективным, ей понадобится согласие компаний Apple и Google".

Второй сценарий - российские власти "предпочтут пересмотреть и размыть первоначальное решение суда".

Третий сценарий - российские власти "ударят по интернету кувалдой, создав систему фильтров и "белых списков", пересказывает автор статьи.

"В четверг заседал Совет безопасности, и, как представляется, никакие масштабные решения не приняты, - сказал Гаазе в интервью газете. - Вероятно, до майской инаугурации все сохранится как есть, а что будет потом, остается только догадываться".

В данный момент потенциальный российский файрвол "не может работать, поскольку у нас нет технологий для обработки данных, которые в этом задействованы", сказал эксперт Андрей Солдатов. Он заявил в интервью газете, что Китай был готов помочь Кремлю, но возобладала "паранойя" российских спецслужб", передает автор.

"Были встречи на высоком уровне, но, похоже, регуляторы отказались принимать помощь Китая", - сказал Солдатов.

С точки зрения Солдатова, технические неудачи последней недели-двух российские власти могут интерпретировать как политический успех. "Кремль, возможно, придет к выводу, что вся критика на него уже обрушилась", - сказал Солдатов, и "его ничто не удерживает от действий против Facebook".