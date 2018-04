23 апреля 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Сколько раундов выстоит Павел Дуров? "Битва вокруг Telegram стала напоминать игру "Ударь крота", в которой хитроумие кодов Дурова оказалось противопоставленным всем силам российского государства", - пишет FT. "Большой брат" стал еще больше, считает The Washington Post: Китай закрыл приложение для шутников, Россия пытается покончить с непокорным мессенджером. В The Daily Beast - интервью с поддержавшей Дурова антипутинской активисткой Алехиной. "Павел Дуров, основатель приложения Telegram, позволяющего обмениваться зашифрованными сообщениями, на прошлой неделе опубликовал в Instagram фото, на котором он, одетый в черное и смотрящий в сторону горизонта, едет верхом на белом коне по аравийской пустыне", - пишет журналист Financial Times Макс Седдон. "Чтобы быть по-настоящему свободным, надо быть готовым рискнуть всем ради свободы", - написал он за несколько дней до того, как российские власти приняли решение закрыть его платформу внутри страны. Сейчас Telegram насчитывает более 200 млн пользователей во всем мире и является успешным конкурентом принадлежащего Facebook мессенджера WhatsApp. В число его крупнейших рынков входит Иран, он стал важным инструментом сторонников криптовалют, а также джихадистов - и российских правительственных чиновников, говорится в статье. "Секретность сделала его мишенью российского государства", - пишет Седдон. ФСБ потребовала доступа к зашифрованным чатам, Дуров отказался, и цензоры российского интернета отключили более 16 млн IP-адресов в попытке заблокировать деятельность мессенджера. "Битва вокруг Telegram стала напоминать игру "Ударь крота", в которой хитроумие кодов Дурова оказалось противопоставленным всем силам российского государства", - пишет Седдон. Эти маневры оказались унизительными для Роскомнадзора, который заблокировал сотни не связанных с делом сайтов - включая его собственный - в то время как Telegram, в основном, продолжил нормально функционировать, хитро перенаправляя свой трафик. "Большой брат" стал очень большим: Россия и Китай на днях наглядно продемонстрировали свои намерения заглушить свободу слова и выражения мнения в сети, пишет The Washington Post в редакционной статье. 10 апреля в Китае государственный надзорный постановил навсегда закрыть приложение Neihan Duanzi, где пользователи делились шутками и видео со скрытым смыслом, сообщает издание. На конец лета у приложения было 21,7 млн пользователей - в основном молодые люди, которые называли себя "друзья-шутники". Запрет был вызван, по словам властей, "непристойной направленностью и вульгарным стилем" Neihan Duanzi. "Руководитель компании-владельца приложения выступил с извинениями за то, что контент "не соответствовал ключевым социалистическим ценностям". Иными словами, эта культура шуток не веселила шишек из КПК. "Друзья-шутники" формировали сплоченное сообщество, и угрозы того, что они могут действовать согласованно, возможно, оказалось достаточно, чтобы напугать партию, которая сохраняет монополию на власть", - говорится в статье. В свою очередь, в России 16 апреля Роскомнадзор предписал провайдерам заблокировать мессенджер Telegram, так как тот отказался предоставить ФСБ доступ к шифрованию. В попытке закрыть Telegram российские власти впервые заблокировали большие пакеты IP-адресов, что вызвало хаос в российском интернете. Telegram сумел остаться онлайн. Активистка из Pussy Riot Мария Алехина провела протестную акцию у штаб-квартиры ФСБ, на которой в небо запускались бумажные самолетики. Ее задержали и приговорили к ста часам обязательных работ. "Что говорит нам о лидерах России и Китая тот факт, что они считают угрозами шутки, видео и бумажные самолетики?" - пишет The Washington Post. Журналистка The Daily Beast Анна Немцова, которая встретилась с Алехиной, сообщает: "Вечером в понедельник на прошлой неделе Мария и еще несколько десятков политических активистов появились у здания ФСБ на Лубянской площади. Они складывали цветные бумажные самолетики и метали их в массивный фасад печально известного здания". Перформанс длился не более 15 минут. Полиция арестовала "авторов" арт-протеста - Алехину и Дмитрия Цорионова, известного как Энтео, а также еще 10 женщин-активисток. "Россия - непредсказуемая страна, где офицеры Путина теперь, по закону, могут ворваться в ваш дом или даже выстрелить в вас на улице, - сказала Алехина в интервью. - Сейчас ты шутишь с друзьями насчет бумажных самолетиков, а в следующий момент ты в клетке, колотишь по решетке, зовешь надзирателя, чтобы тебе разрешили сходить в туалет". "Перформанс в поддержку свободы интернета состоялся в тот день, когда местное ведомство цензуры - Роскомнадзор - начало попытки заблокировать колоссально популярный мессенджерTelegram. Попытки были настолько неуклюжими, что затронули более 16 млн IP-адресов и привели к отключению от интернета многих предприятий малого бизнеса. Ранее ФСБ потребовала, чтобы разработчик и владелец Telegram Павел Дуров передал ей ключи шифрования, дабы она могла следить за перепиской в приложении, которое разрабатывалось как раз для того, чтобы сделать слежку невозможной. Дуров отказался", - пишет Немцова. На заседании суда в начале прошлой недели судья сказала, что Алехина и ее друзья обвиняются в "изготовлении и запуске бумажных изделий" и "воспрепятствовании свободному проходу граждан". Вердикт позабавил Марию: "Даже сама судья смеялась над абсурдностью своего постановления". Участницы Pussy Riot твердо верят, что юмор - лучшее оружие против репрессий", - говорится в статье. "Я никогда не была последовательницей каких-либо политических партий или лидеров", - говорит Алехина. Но она "твердо верит в то, что российская демократия заслуживает защиты с нашей стороны". Немцова комментирует: "Но теперь, когда Путин остался на очередной президентский срок, предзнаменования неблагоприятные". Так, "Молодая гвардия", подразделение "Единой России", объявила о создании специальных отрядов для борьбы с оппозицией во всех крупных городах - там, где Алексей Навальный пользуется самой горячей поддержкой. Эта новость не удивила Алехину, говорится в статье: "Когда режим рушится, он закручивает гайки и сильнее зажимает гражданские свободы". После неудач Роскомнадзора с блокировкой мессенджера Telegram многие опасаются, что начнутся более резкие удары по российскому интернету, пишет корреспондент The Independent Оливер Кэрролл. "Кремлевские сторонники жесткого курса почти не скрывают, что идет работа над созданием аналога "великого китайского файрвола". Сейчас китайская модель - один из трех рассматриваемых сценариев, говорит независимый наблюдатель Константин Гаазе. Первый сценарий, по словам Гаазе, состоит в том, чтобы продолжать работать так, словно ничего не случилось. "Россия определенно может и впредь применять свой хаотичный подход, - пишет Кэрролл: - блокировать подсети и IP-адреса. Но, чтобы это показалось хоть чуточку эффективным, ей понадобится согласие компаний Apple и Google". Второй сценарий - российские власти "предпочтут пересмотреть и размыть первоначальное решение суда". Третий сценарий - российские власти "ударят по интернету кувалдой, создав систему фильтров и "белых списков". "В четверг заседал Совет безопасности, и, как представляется, никакие масштабные решения не приняты, - сказал Гаазе в интервью газете. - Вероятно, до майской инаугурации все сохранится как есть". В данный момент потенциальный российский файрвол "не может работать, поскольку у нас нет технологий для обработки данных, которые в этом задействованы", сказал эксперт Андрей Солдатов. Он заявил в интервью газете, что Китай был готов помочь Кремлю, но возобладала "паранойя" российских спецслужб". Технические неудачи последней недели-двух российские власти могут интерпретировать как политический успех, считает Солдатов. "Кремль, возможно, придет к выводу, что вся критика на него уже обрушилась", - сказал Солдатов, и "его ничто не удерживает от действий против Facebook".