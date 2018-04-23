Путин представляет "Кортеж" - новый атрибут российского суверенитета

После двух десятилетий езды на "Мерседесе", на своей четвертой инаугурации хозяин Кремля должен гордо показаться на российском лимузине, пишет корреспондент Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

Владимир Путин как глава государства и великой державы, стоящей на позиции суверенитета, не мог до бесконечности разъезжать на немецкой машине. Тем более на машине той страны, которая в государственных СМИ изображается врагом, хотя Путин продолжает говорить о ней как о "партнере", отмечает автор.

Начиная с 7 мая - церемонии инаугурации - российскому президенту надлежит постепенно пересесть с Mercedes-Benz S 600 Guard Pullman на лимузин, названный "Кортеж", российского производителя НАМИ. Это аббревиатура Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института, который в советскую эпоху носил менее гламурное название Научно-исследовательский тракторный институт, говорится в статье.

Проект "Кортеж" был запущен в 2012 году, и его разработка обошлась российским налогоплательщикам в 12 млрд рублей, по данным интернет-издания Gazeta.ru. Солидные очертания лимузина напоминают еще более угловатую версию модели Phantom компании Rolls-Royce, замечает корреспондент.

"Дабы соответствовать строгим нормам безопасности, разработанным ФСО, новый лимузин, как и его предшественник, должен быть бронированным по последнему cлову техники и напичканным оборонительными и прицельными системами. Главное отличие от машины Джеймса Бонда: "Кортеж" неизменно будет окружен представительным сопровождением из десятков других автомобилей", - иронизирует Гриншпан.

Кремль уже заказал 14 экземпляров, тем самым возрождая советскую традицию: генеральные секретари тогда передвигались на громадных лимузинах ЗИЛ, длинных и черных, как катафалки.

Всего восемь стран в мире обеспечивают своим лидерам возможность ездить на машине отечественного производства: это США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Чешская республика, Япония, Южная Корея и Китай. Между тем несколько мелочей сбивают российскую спесь: мотор "Кортежа" был разработан Porsche и автомобиль был собран на заводе Ford Sollers, расположенном в России, указывает журналист.

Если ничто не помешает, эта машина станет единственным возбуждающим сюжетом в ходе инаугурации Путина на четвертый мандат, комментирует Гриншпан.