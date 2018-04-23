Россия уязвима как никогда

Парадоксально, но именно растущее включение России в мировую экономику сильнее всего подвергает ее американским санкциям. Швейцария из-за этого претерпевает побочные потери. Однако, по мнению менеджера хедж-фонда Антона Хмельницкого, она сможет избежать заражения, пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Адриа Будри Карбо.

В начале апреля американский Минфин объявил о санкциях, в частности, направленных на компании, принадлежащие Олегу Дерипаске, олигарху, близкому к Кремлю, говорится в статье.

"Точный адресный выстрел", по мнению Антона Хмельницкого, швейцарского менеджера хедж-фонда E.C. Elbrus Capital Investments - это инвестиционный фонд открытого типа по операциям с российскими акциями, в управлении которого находятся 30 млн долларов. Кто заказчик этой форменной расправы? Вашингтон, который осуществляет акт насилия, впервые метя в руководителей компаний за их близость к власти и в финансово-промышленные группы, котирующиеся на бирже, передает автор.

Антон Хмельницкий считает, что был отправлен важнейший месседж: "Дерипаска и его компании могут быть поставлены на колени в течение нескольких дней, то же самое может произойти с другими олигархами". Парадоксальная уязвимость, по мнению этого гражданина Швейцарии и России, инвестиционная фирма которого находится в Киеве (Украина), состоит в том, что в то время как Россия, похоже, все больше изолируется в международном сообществе, она все сильнее, как никогда, встраивается в финансовую систему.

"Именно растущая включенность России в мировую экономику поставила ее в столь щекотливое положение, - анализирует Антон Хмельницкий. - Ее компании наиболее подвержены сырьевым заказам, и российский рынок является одним из лучших индикаторов мирового экономического роста". Иллюстрация этой взаимосвязи: мучения, пережитые тремя швейцарскими промышленными группами - Sulzer, Schmolz + Bickenbach и Oerlikon - в первый биржевой день после американских санкций. Что их объединяет? Капитал, инвестированный бизнесменом Виктором Вексельбергом, говорится в статье.

Стоит ли опасаться того, что швейцарская экономика тоже станет побочной жертвой конфликта между Россией и США? - задумывается Карбо. Хотя торговля с Россией беспрестанно снижается после 2014 года, Швейцария принимает все больше прямых инвестиций из этой страны: от 12,9 млрд долларов в 2014 году до 20,2 млрд, по первому предварительному подсчету ЦБ РФ на апрель 2017 года. Впрочем, американское давление с возрастающей силой стало подталкивать банки к отказам от российских вкладов.

Антон Хмельницкий все же не верит в подобное заражение. "Sulzer остается исключительным случаем. Американские санкции всегда были адресными". И хотя сырьевая трейдинговая компания из Цуга Glencore лишилась одного из своих поставщиков алюминия и вынуждена была конвертировать принадлежавшие ей 8,75% акций "Русала", "это достаточно глобальная и диверсифицированная компания, чтобы оказаться чрезмерно стесненной в своей деятельности".

По мнению Мануэля Оливери, аналитика из Crédit Agricole, блокировка американских счетов и долларовых операций спровоцировала большую нужду россиян в наличных денежных средствах. Перевод их активов на родину вследствие санкций мог способствовать падению швейцарского франка до невиданного уровня, не достигавшегося с 2015 года.

Менеджер хедж-фонда полагает, что расширение американских санкций в будущем может быть направлено на компании, которые могли сыграть какую бы то ни было роль в производстве химического оружия в Сирии. "Нет никакой вероятности того, что США напрямую нанесут удары по нефтяной компании "Роснефть". Цена за баррель может подняться до 150 долларов. Такая дестабилизация стала бы катастрофической для всей мировой экономики, никто этого не хочет".