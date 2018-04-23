Ничто не происходит без Путина

Со времени присоединения Крыма российский президент является на саммитах главных экономических держав персоной нон грата. Тем не менее, он незримо присутствовал на начавшейся в конце прошлой недели встрече "большой семерки" в Торонто, пишет журналист немецкого Der Spiegel Маттиас Гебауэр.

В обсуждении двух главных тем - затяжного конфликта в Сирии и на Украине - речь всегда шла о российском президенте и о том, как, наконец, можно привести непредсказуемого Путина к более конструктивному сотрудничеству.

Министры иностранных дел много говорили о возрождении женевских мирных переговоров по Сирии, а также напоминали о реализации Минского соглашения. Однако всем понятно: Путина не впечатлить моральными призывами. Цель, которой строго следует его внешняя политика, заключается в том, чтобы Путин в итоге смог извлечь для себя выгоду, отмечает автор.

Дипломаты рисуют множество сценариев того, как можно заманить Путина. Одним из вариантов была бы гарантия того, что Россия сможет сохранить важные для нее военные базы в Сирии. Вместе с этим Запад мог бы - несмотря на вопиющие преступления Асада - решиться на то, чтобы правитель, по крайней мере, сопровождал бы переход к новому правительству. Путин мог бы решить, когда убрать его из игры, говорится в статье.

Кроме того, вернуть Путина за стол переговоров могли бы миллиарды, предоставленные Западом. Вероятно, он не хочет брать на свои плечи восстановление разрушенной страны, которое будет стоить миллиарды. Если дело дойдет до такой сделки, Путин смог бы не без основания представить себя в собственной стране в качестве победителя конфликта.

Ожидается, что в налаживании диалога с Россией в роли посредника должна выступить Германия. Такая работа важна и кажется привлекательной, однако в реальности она равнозначна невыполнимой миссии, и это знает и глава немецкого МИДа Хайко Маас, пишет журналист.

Насколько упрямо ведут себя сегодня русские, Маас ощутил незадолго до своего вылета в Торонто. Во время телефонного разговора с Сергеем Лавровым желания Россией конструктивного диалога нельзя было заметить даже при максимальном оптимизме, отмечает автор.

Дипломаты, настроенные скептически, опасаются, что речь идет о втайне подготовленном маневре. Благодаря долгим консультациям о процедуре новых мирных переговоров Кремль просто может выиграть время и продолжить оказывать военную поддержку Асаду в завоевании новых территорий. Между делом можно без больших противоречий провести в собственной стране чемпионат мира по футболу. Турнир для Путина важен, поэтому было бы целесообразно, если бы назойливая политика здесь не слишком мешала, пишет Гебауэр в заключение.