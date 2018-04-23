Против Путина может помочь только принцип борьбы с мафией

США и ЕС хотят поставить Владимира Путина на место с помощью торгового эмбарго и санкций. Однако такой подход будет провальным, считает журналист швейцарского издания Tages-Anzeiger Райнер Айхенбергер.

В попавшей под действие санкций стране из-за эмбарго сокращаются и дорожают импортные товары и уменьшается доход от экспорта. Это наносит значительный ущерб населению, но идет на пользу правительству и его окружению, уверен журналист.

"Во-первых, количество многих товаров, которые производятся или контролируются правительством или его окружением, уменьшается, они становятся более ценными. Во-вторых, подвергшееся санкциям правительство может свободно вводить ограничения на импорт и программы рационирования и в исключительном порядке раздавать разрешения целенаправленно своим друзьям, - рассуждает Айхербергер. - В-третьих, разница в цене между внутренним и мировым рынком делает возможным получение огромной прибыли от контрабанды. Как правило, нелегальный ввоз и вывоз товаров контролируется правительством и его окружением".

Международные запреты на посещение отдельных стран и совершение финансовых операций для "друзей режима" делают их еще более зависимыми от своих правительств. Для попавших под санкции очень богатых олигархов, имеющих при этом и большие долги, Путин теперь является единственным источником кредитных ресурсов, отмечает автор.

"Однако что было бы действенным? С одной стороны, Запад должен активнее и надежнее поддерживать в проблемных странах устойчивые демократические структуры, в частности, реальную децентрализацию. С другой стороны, он должен предлагать членам и окружению проблемных правительств плодотворные альтернативы", - полагает Айхенбергер.

Так, Запад должен предлагать политическое убежище тем, кто содействует раскрытию незаконной и безнравственной деятельности правительства - наказание таких "свидетелей" должно смягчаться либо они должны получать амнистию, а малая часть накопленного ими богатства должна быть легализована, предлагает автор.

Смягчение наказания в обмен на показания в отношении совершенного преступления является сегодня успешным принципом в борьбе против мафии и картелей. Он должен подействовать и в борьбе против проблемных правительств: подорвать их власть и стать для них стимулом к конструктивному поведению, заключает Айхенбергер.