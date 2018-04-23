Нет сочувствия к олигархам

США ввели санкции против российских миллиардеров из окружения Путина, и россияне задаются вопросом, почему они должны быть солидарными с олигархами, пишет журналистка Der Tagesspiegel Ютта Зоммербауэр.

Гостелевидению пришлось недавно разъяснять своей публике щекотливую тему, как российские олигархи потеряли миллиарды в результате новых санкций США. "Телеведущие практически ходили по лезвию ножа, - пишет Зоммербауэр. - Почему они должны формировать патриотическую солидарность с группой людей, которые не особенно популярны? Эти люди сколотили капиталы в серой зоне переходного времени при сомнительных или откровенно криминальных обстоятельствах и ведут образ жизни, невыразимо далекий от будней большинства россиян".

Незадолго до введения американских санкций спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России уже давно нет олигархов. Вот только большинство населения думает иначе, свидетельствует журналистка. Согласно актуальному опросу близкого к Кремлю института изучения общественного мнения ВЦИОМ, 94% респондентов убеждены в том, что в России по-прежнему есть олигархи. Руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров пояснил, что россияне воспринимают олигархов как "реальность".

От этой реальности посетители торгового центра "Европейский" далеки. Здесь размещается множество магазинов с западными брендами, но роскошных бутиков нет. "Беспокойства по поводу падения рубля здесь незаметно, - рассказывает Зоммербауэр. - Нет ни очередей перед пунктами обмена валюты, ни панической скупки западных товаров. Россияне, кажется, привыкли к непостоянству своей валюты. Падение курса рубля ощущает на себе только меньшая часть населения России - те, кто может позволить себе поездки за границу".

Анна Сергеева, типичная представительница российского среднего класса, работает на косметическую компанию и часто бывает в Европе и Азии. По ее словам, обвал российской валюты не коснется лично ее до тех пор, пока не станут ощутимо дорогими западные потребительские товары. Потери олигархов? Нет, сочувствия к этим влиятельным людям у нее нет, ведь "в бизнесе время от времени что-то теряешь", сказала собеседница издания.

"В атмосфере накаленных отношений между Западом и Востоком решение американского правительства воспринимается многими как мера, которая должна поставить Россию и ее население на колени, - отмечает Зоммербауэр. - Одновременно господствует осознание того, что многие проблемы в современной России созданы самой страной. Финансовые возможности все большего количества людей падают. Реальные доходы в последние годы сократились. Становится все больше бедных. Более 20 млн россиян живут за чертой бедности".

По мнению 60-летнего водителя Олега Михайловича, санкционная политика США является "попыткой поставить нас на колени". С другой стороны, он критикует неспособность российского правительства улучшить условия жизни населения. "У нас нет правильного хозяина, - говорит мужчина. - В качестве президента нам нужен швед или немец". Но разве не Владимир Путин выступал перед выборами с обещанием быть сильным президентом? Олег Михайлович рассуждает: "Что значит сила? Что люди хорошо живут или что у нас есть бомбы, которые в любое время могут взорваться в нашем кармане?" По мнению мужчины, правительство уделяет слишком мало внимания благополучию простых россиян. Он отлично помнит тяжелые 1990-е годы, и олигархи для него олицетворяют врагов. То, что они главенствуют в российской экономике, является для него исторической несправедливостью. Ведь в переходное время они украли народные деньги. "Наши деньги", - серьезно говорит Олег Михайлович.

Между тем российское правительство объявило, что поддержит пострадавшие от санкций компании. Среди прочего, обсуждаются ограничения или запрет на ввоз из США таких товаров, как алкоголь, продукты сельского хозяйства, медикаменты и даже товары ракетной промышленности. Но ограничения на импорт повлияют не только на американские компании, но и на российских потребителей, которые, конечно же, покупают американские товары сегодня. Кремлю придется все взвесить, ведь санкции, принятые в ответ на европейские санкции и наложившие запрет на ввоз европейских мясных и молочных продуктов, не особенно популярны среди российского населения, напоминает журналистка.