23 апреля 2018 г. Ханна Люсинда Смит | The Times На Кипре русские хвастаются своими деньгами, а теперь и основали политическую партию На Кипре постоянно проживают "40 тыс. граждан России и бывшей советской империи", пишет в своей статье в The Times журналистка Ханна Люсинда Смит. "От них зависит экономика Лимассола. Слава богу, что они здесь, - сказал о русских Динос Ставру, хозяин сувенирного магазина. - Раньше лучшими покупателями были британцы, но теперь - никакого сравнения. Они тратят намного меньше, чем русские". Для новоприезжих с севера Кипр - это не только солнечная погода и чистая вода, но и "безопасное место для хранения инвестиций и "черный ход" в Европу", пишет издание, упоминая о программе предоставления кипрского гражданства инвесторам и покупателям недвижимости. "Политическое влияние россиян тоже нарастает. В мае прошлого года русские, имеющие гражданство Кипра, основали политическую партию "Я - гражданин" (Εγώ ο Πολίτης. - Прим. ред.). Ее председатель Алексей Волобоев - бизнесмен, ресторатор и владелец радиостанции Russian Wave, вещающей на русском языке из Лимассола", - пишет издание. "На европейских выборах, которые состоятся в мае (так в оригинале. На самом деле выборы в Европарламент состоятся в 2019 году. - Прим. ред.), его партия претендует на все 6 мест, выделенных Кипру, а также создает комитеты для проверок всех министерств кипрского правительства", - говорится в статье. "Киприот Йоргос Кунтурис, вице-председатель партии "Я - гражданин", уверяет, что она - не аванпост Кремля. Ее главная цель, сказал он, разоблачение коррупции на Кипре и борьба с ней", - сообщает издание. "В нее вправе вступить любой гражданин Кипра, вне зависимости от этнического происхождения, - сказал он. - Некоторые киприоты, родившиеся в бывшем СССР, просто взяли на себя инициативу и создали эту партию, их общая идея в том, чтобы модернизировать Кипр, усилить его как европейское, многонациональное, мультиконфессиональное, мультикультурное государство". Источник: The Times