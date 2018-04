23 апреля 2018 г. Редакция | The Washington Post Америка все еще не готова к российской атаке на наши выборы На фоне приближения выборов в Конгресс в этом году США все еще не готовы к очередной российской атаке, и президент Трамп продолжает посылать неопределенные - в лучшем случае - сигналы о своих действиях, если Кремль начнет еще более агрессивную кампанию вмешательства, чем та, что сотрясла президентские выборы 2016 года, пишет редакция The Washington Post. Brennan Center for Justice (Университет Нью-Йорка), который анализирует избирательные технологии и процедуры во всей стране, сообщает о том, что большая часть штатов использует электронные машины для подсчета голосов, которым не менее 10 лет и на которых установлено устаревшее программное обеспечение, не всегда доступное для регулярного обновления в целях защиты от новых угроз безопасности. Кроме того, авторы статьи перечисляют такие уязвимые для хакерских атак ресурсы, как электронные списки избирателей, серверы для подсчета голосов и сайты, посвященные выборам в отдельных штатах. "Это такие виды электронных ресурсов, которые российские хакеры, как представляется, взломали в 2016 году", - полагают они. "Самый надежный способ защитить национальные выборы - это, в первую очередь, не допустить атаки", - говорится в статье. Журналисты напоминают, что администрация Трампа начала было вводить серьезные санкции против ближнего круга Путина, но лидер США отказался от обещанных дальнейших шагов в этом направлении. "Из всех перемен, которые нужны стране, изменение подхода президента к этой проблеме может стать самой быстрой и эффективной возможностью ответить на угрозы выборам", - заключает редакция. Источник: The Washington Post