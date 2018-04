23 апреля 2018 г. Уильям Бут и Карла Адам | The Washington Post Русские в Лондоне - от изысканных олигархов до простых таксистов - чувствуют на себе охлаждение Среди русских, живущих в Лондоне, гораздо больше водителей Uber, нянь, студентов и программистов, чем миллиардеров олигархов, отмечают в The Washington Post журналисты Уильям Бут и Карла Адам. "Однако в данный момент эти различия, похоже, ничего не значат в глазах британцев. В парламенте и в британской прессе Россию резко осуждают как рассадник троллей, вмешивающихся в чужие дела, махинаторов, отмывающих деньги, и наемных убийц", - говорится в статье. "Критики российского президента Путина, проживающие в Лондоне, заново анализируют, нужна ли им личная охрана. Русские, у которых есть деньги, опасаются попасть в ловушку новых законов против "необъясненного богатства". Русские, у которых нет денег, говорят, что на них клевещут на основе стереотипных представлений. Внезапно жизнь в изгнании стала менее комфортной, а новая родина - менее гостеприимной", - пишут авторы, поясняя, что все изменилось после отравления Сергея и Юлия Скрипалей, в котором британское правительство обвиняет российскую сторону. "Охлаждение ощущают на себе десятки (а скорее сотни) тысяч русскоязычных людей, проживающих в Лондоне и в Великобритании в целом", - говорится в статье. "Они думают, что все мы олигархи", - говорит Евгений Чичваркин, подразумевая стереотипные представления о русских в Лондоне. "Чичваркин сказал, что в Лондоне три типа русских: союзники Путина; такие, как он, то есть противники Путина; и много людей, которые ничего про это не говорят", - пишет издание. "Он сказал, что британцы, которые слышат, с каким акцентом он говорит, или знают, кто он, высказывают ему без повода: "Ваше правительство - скопище кровавых сукиных детей". Он сказал, что не принимает это на свой счет", - передают журналисты. "Считает ли он, что Скрипалей отравили российские власти? "Конечно, это они сделали", - сказал он. В 2006 году они убили экс-сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко дозой радиоактивного полония-210 (сказал Чичваркин, повторив выводы британского правительства), и это не имело для них каких-то длительных последствий", - пересказывает газета. "Он предатель, - сказал он о Скрипале. - В их понимании это хуже всего". Лондонский корреспондент радиостанции "Эхо Москвы" Тоня Самсонова сказала в интервью газете: "Из-за всей этой атмосферы вокруг ситуации со Скрипалями довольно жутко быть русскими в Лондоне". "Живешь здесь и видишь, что Лондон теперь против России, и чуть-чуть чувствуешь себя предателем, - сказала она. - Не можешь объяснить себе, кто ты теперь, и это вызывает фрустрацию. Один из способов отделаться от фрустрации - пойти и проголосовать за Путина". Редактор новостного сайта Profile Russia Сергей Буравлев сказал, что "небольшой процент британцев" сомневается в виновности российской стороны в отравлении Скрипалей, но "подавляющее большинство населения верит тому, что показывают по телевизору и пишут в газетах". А в Британии, сказал он, "если пресса скажет, что русские злые, они в это поверят". Артур Духэн, сооснователь антикоррупционной инициативы ClampK, проводит в Лондоне "экскурсии по клептократии" - показывает роскошные дома, купленные на сомнительные средства. "Русские выставляют свое богатство напоказ. Ничуть не скромничают. Мы знаем, что здесь есть китайцы: они невероятно скромно держатся и ничего не выставляют напоказ. Русские выставляют напоказ всё. Их очень легко выслеживать, потому что они заметны", - сказал Духэн. Между тем Катя Зенькович, помогающая россиянам с покупкой недвижимости в Лондоне, говорит, что подавляющее большинство российских клиентов - высококвалифицированные специалисты, которым нравится британская система частного образования. "Британское правительство заявило, что охлаждение в отношениях не должно сказываться на обычных русских людях, живущих в Британии", - пишет издание. Но редактор журнала ZIMA Катя Никитина заметила: "Это сказалось на всех нас, на тех, кто сюда уже переехал, на тех, кто думает о переезде, потому что в ситуации очень много неопределенности". По мнению авторов статьи, когда расследование дела Скрипалей продвинется, атмосфера для русских в Британии может еще более ухудшиться. Источник: The Washington Post