23 апреля 2018 г. Редакция | The Washington Post Россия и Китай выводят "Большого брата" на новый уровень абсурда "Большой брат" стал очень большим: Россия и Китай на днях наглядно продемонстрировали свои намерения заглушить свободу слова и выражения мнения в сети, пишет The Washington Post в редакционной статье. "Москва и Пекин возводят свои атаки на свободу слова на новые, абсурдные уровни", - считает издание. "10 апреля в Китае государственный надзорный орган в сфере радио и телевидения постановил навсегда закрыть приложение Neihan Duanzi, главным образом мобильное, где пользователи делились шутками и видео со скрытым смыслом", - сообщает The Washington Post. На конец лета у приложения было 21,7 млн пользователей - в основном молодые люди, которые называли себя "друзья-шутники". Запрет был вызван, по словам властей, "непристойной направленностью и вульгарным стилем" Neihan Duanzi. "Руководитель компании-владельца приложения выступил с извинениями за то, что контент "не соответствовал ключевым социалистическим ценностям". Иными словами, эта культура шуток не веселила шишек из КПК. "Друзья-шутники" формировали сплоченное сообщество, и угрозы того, что они могут действовать согласованно, возможно, оказалось достаточно, чтобы напугать партию, которая сохраняет монополию на власть", - говорится в статье. В свою очередь, в России 16 апреля Роскомнадзор предписал провайдерам заблокировать мессенджер Telegram, так как тот отказался предоставить ФСБ доступ к шифрованию, что позволило бы спецслужбе читать сообщения. В попытке закрыть Telegram российские власти впервые заблокировали большие пакеты IP-адресов, что вызвало хаос в российском интернете. Telegram сумел остаться онлайн. Активистка из Pussy Riot Мария Алехина провела протестную акцию у штаб-квартиры ФСБ, на которой в небо запускались бумажные самолетики. "Ее задержали и приговорили к ста часам обязательных работ за нарушение закона о публичных собраниях", - сообщает издание. "Что говорит нам о лидерах России и Китая тот факт, что они считают угрозами шутки, видео и бумажные самолетики?" - пишет The Washington Post. Источник: The Washington Post