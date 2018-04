23 апреля 2018 г. Эми Феррис-Ротман | The Washington Post Разочарованные задержкой выдачи виз, россияне отказываются от американских каникул "Россияне, желающие взглянуть на "американскую мечту", теперь вынуждены подождать. Или вообще никуда не ехать", - пишет The Washington Post. "Я жду, что случится чудо. Может быть, завтра Россия и США решат, что они друзья, все сотрудники посольства вернутся, и я получу мою визу", - говорит Мохамед Торки, бренд-шеф Holiday Inn на севере Москвы. Торки планировал провести отпуск в июле в США, увидеть знаменитый Лас-Вегас и попробовать стейки в Техасе. Но вместо этого он будет отдыхать в соседней Грузии или Египте, пишет автор статьи Эми Феррис-Ротман. 32-летний мужчина в ярости. "Путин не страдает, Трамп не страдает, но такие люди, как я, страдают", - возмущается он. С тех пор как в прошлом месяце были депортированы 60 американских дипломатов и было закрыто консульство США в Санкт-Петербурге в рамках очередного конфликта между Москвой и Западом, следующее собеседование для выдачи визы в посольстве США в Москве доступно только через 250 дней, говорится в статье. "Визовая катастрофа привела Москву и Вашингтон к очередному обмену претензиями на прошлой неделе", - напоминает издание. Кремль обвинил США в отказе в записи на выдачу виз членам экипажа самолетов "Аэрофлота". Чиновник Госдепартамента опроверг эти заявления как "бесполезные и просто лживые". "Двоим артистам балета московского Большого театра, в том числе, прима-балерине, отказали в выдаче виз в последний момент, перед их запланированным выступлением в Нью-Йорке", - говорится в статье. "Избегая обескураживающего 250-дневного ожидания, сотни россиян в последние недели хлынули в соседние бывшие советские республики, такие как Латвия, надеясь воспользоваться преимуществами американских посольств в странах, не конфликтующих с Вашингтоном. Доморощенный бизнес "винных и визовых" туров возник на Кавказе, где желающие получить визу могут скоротать время обработки документов на дегустациях в грузинских виноградниках", - пишет издание. Один россиянин совсем пал духом - это 27-летний Владислав Ковалев, отчаянно пытающийся осуществить свою мечту сказочной свадьбы на пляже Западного побережья, пишет Феррис-Ротман. Москвич и его подруга Настя Клюева хотят устроить церемонию в узком кругу близких на фоне "прекрасных скал и солнечного света" Лос-Анджелеса. Ковалев удивляется, как легко пары, которые никогда не были в США, теперь могут полететь в Киев за американскими визами. "Свадьба в России, - говорит он, - была бы простой и скучной". Источник: The Washington Post