23 апреля 2018 г. Михаил Ходорковский | The Wall Street Journal Как остановить мафию Владимира Путина "Владимир Путин постоянно нуждается в зарубежном недруге, чтобы сплотить страну вокруг себя и отвлечь внимание от бедной российской экономики", - пишет в статье, опубликованной в The Wall Street Journal, Михаил Ходорковский, которого газета называет просто "основатель "Открытой России". "Агрессии Путина действительно удалось усилить трения между США и Россией. Но вместо того, чтобы подкреплять версию Путина, наказывая Россию в целом, Соединенным Штатам следует нацелить свои ответные меры на Путина и его ближайшее окружение", - говорится в статье. Ходорковский уверен: враг США - это не Россия и даже не российский административно-правительственный аппарат (большинство госслужащих "получают скромную зарплату и всеми силами трудятся на благо общества", пишет автор). "Истинный враг Запада - а также враг российского народа - это группа из примерно 100 ключевых бенефициаров путинского режима, а также несколько тысяч их сообщников, многие из которых занимают посты в ФСБ и президентской администрации", - полагает Ходорковский. "Эти люди в большинстве своем начинали карьеру в криминальном мире Санкт-Петербурга. Хотя теперь эта группа взяла под контроль президентский пост, она сохраняет все особенности тех криминальных кругов, из которых вышла. И эти люди осознают, что они являются шайкой преступников, чья цель - воровать деньги и избегать подотчетности, цепляясь за власть", - пишет автор. Ходорковский ищет уязвимые места этой группы лиц: "Они крайне чувствительны к огласке - к тому, что об их действиях станет известно всем, так как привыкли таиться от общества. Они также высоко ценят деньги и роскошь; потеря богатства и комфорта для них болезненна". "Лучший способ целиться по окружению Путина - это указывать на его конкретных членов, наряду с их сообщниками и политиками, которых они подкупили. Тогда США и их союзники смогут принять меры, чтобы изолировать их от механизмов влияния незаконных доходов - от людей, денег и корпораций, контролируемых ими на Западе", - говорится в статье. "Идентификация членов группы, изоляция их от их зарубежных ресурсов и публичная огласка их преступлений - таков рецепт успеха при конфронтации с одной из опаснейших мафиозных банд века", - заключает Ходорковский. Источник: The Wall Street Journal