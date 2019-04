23 апреля 2019 г. Анна Немцова | The Daily Beast Неприлично богатые россияне питают слабость к Майами, но хорошие времена могут быть на исходе "Здесь, в российской столице, несмотря на то, что после бесконечной морозной зимы черный снег окончательно растаял, многие все еще испытывают недостаток витамина D. Но не все. Тысячи богатых российских граждан - тех, кто не попал под санкции США - работают над своим загаром в районе залива Бискейн в Соединенных Штатах. Многие проводят зиму, отдыхая на Санни-Айлс-Бич в северном Майами, наслаждаясь квартирами со многими комнатами, которые они называют своими "далекими дачами". Однако в воздухе морского бриза чувствуется существенное напряжение. Есть признаки того, что хорошие времена заканчиваются", - пишет The Daily Beast. "Елена Бердичевская, ивент-менеджер, организует концерты известных российских музыкантов в Майами. "Впервые, по крайней мере, за десять лет мы видим полупустые самолеты Москва-Майами", - сказала Бердичевская The Daily Beast. В результате санкций и того, что Кремль запретил выезжать за границу десяткам тысяч богатых россиян, сотрудникам правоохранительных органов, "многим богатым российским жителям Майами пришлось сдать в аренду или продать свои квартиры в экстравагантных высотных зданиях Санни-Айлс-Бич, в том числе в одной из башен под названием Porsche Design и еще в трех из них с логотипом Trump", пишет автор публикации Анна Немцова. "Чтобы вы могли представить себе масштаб экстравагантности: Porsche Design известен своими стеклянными лифтами, позволяющими вам заехать в свою собственную квартиру прямо на автомобиле, вплоть до 60 этажа над морем", - сообщается в статье. "Самые последние разговоры в городе, - говорит Бердичевская, - о русской семье, которой из-за политики пришлось продать свою квартиру в башне Porsche Design - все в семье плакали". (...) "Что заставляет сейчас российскую элиту в ее маленькой "Москве у моря" беспокоиться о своих инвестициях в Майами, так это страх перед тюрьмой. В 2017 году агентство Reuters опубликовало подробное расследование объектов собственности Трампа во Флориде, большинство из которых находится на Санни-Айлс-Бич, в ходе которого было установлено, что, "по крайней мере. 63 человека с российскими паспортами или адресами" приобрели "недвижимость стоимостью не менее 98,4 млн долларов в семи роскошных башнях с логотипом Trump в южной Флориде, - напоминает издание. - Эти цифры не включают тех, кто успешно маскирует свои права собственности через подставные компании или приезжает в Майами и арендует жилье, а их дети рождаются американцами. Как в случае со многими дорогостоящими проектами недвижимости, всегда есть подозрения, что недвижимость в Майами служит не только роскошным убежищем, но и прачечной для отмывания денег". "Я не думаю, что коррумпированные российские бюрократы под санкциями когда-либо в ближайшее время собираются поехать в свои дома в Майами, - говорит Геннадий Гудков, бывший сотрудник КГБ, который сейчас является оппозиционным политиком. - Я надеюсь, что они будут наказаны". (...) Как пишет The Daily Beast, "московская команда Transparency International провела серию расследований, посвященных "русскому Майами" или, как некоторые называют его, "Маленькой Москве" (Little Moscow)". "Российские коррумпированные чиновники по-прежнему считают Майами привлекательным местом для инвестиций, - заявил The Daily Beast заместитель главы Transparency International здесь Илья Шуманов. - Наш проект "Майами наш" осветил поместья, которые принадлежат бизнесменам, бандитам, бюрократам, политикам и даже сотрудникам правоохранительных органов, включая бывшего министра внутренних дел Анатолия Петухова, который инвестировал во Флориде более 30 млн долларов; даже люди, ответственные за систему безопасности, вложили свои деньги в Майами". "Из-за санкций и независимых расследований, проведенных борцами с коррупцией, некоторые двуличные российские государственные служащие, которые инвестируют и платят налоги в Соединенных Штатах, потеряли свою работу дома или были вынуждены продать свои резиденции в Майами, в то время как другим вообще запрещено ездить в США", - отмечается в статье. "Российские законодатели в Москве могут осуждать "русофобский государственный департамент США", но в Майами или в Нью-Йорке они, похоже, восхищаются "воздухом свободы", заявил депутат парламента Игорь Лебедев прошлой осенью. (Примите к сведению, что Лебедев - сын противоречивого депутата-националиста Владимира Жириновского, большого поклонника Дональда Трампа)", - пишет The Daily Beast. "Я знаю нескольких генералов ФСБ [службы безопасности] и армии, которые имеют огромные владения в Майами, но не могут выехать за пределы России, - сказал The Daily Beast бывший сотрудник КГБ Гудков. - Не думаю, что что-то в силах изменить это сейчас, после выхода доклада Мюллера, поскольку санкции - это наказание не за "сговор", а за бандитское поведение России в Европе, на Украине и в США". Трамп, возможно, и не смог заключить сделку по строительству башни в Москве, но москвичи проложили себе путь в его фирменные квартиры в Майами, говорится в статье. Стартовая цена на квартиры которые продает агент по элитной недвижимости Лана Белл, начинается примерно с 3 млн долларов, рассказала она The Daily Beast в телефонном интервью. "Мои российские клиенты покупают квартиры в самых дорогих башнях, включая башни Трампа. Она отметила, что они находятся рядом с магазинами Kalinka и Matryoshka, специализирующимися на русской кухне. Белл, которая работает в этом высококонкурентном бизнесе более десяти лет, говорит, что в отличие от американской элиты, которая не демонстрирует свои деньги столь наглядно, русские мужчины, насколько это возможно, хвастаются своим богатством: "Русских можно легко узнать по их "Бентли" и "Роллс-Ройсам", - говорит Белл. - Но в этом году продажи упали. Для российской элиты становится проблематичным вывозить свои деньги из страны; и здесь правила требуют полного раскрытия информации, имени покупателя и источника денег". "Испытывают ли российские покупатели, особенно лояльные президенту Владимиру Путину, угрызения совести по поводу своих тайных владений в стране, которую Кремль постоянно обвиняет в "русофобии"? Едва ли. "Смотрите, русские патриоты счастливы здесь; Санни Айлс это счастливое место. Русские мужчины зарабатывают дома, они навещают свою собственность в Майами всего на несколько месяцев зимой, - смеется Белл. - Некоторым из этих богатых папиков за пятьдесят и больше, а их женщинам чуть за двадцать; пляж заполнен действительно молодыми беременными русскими девушками, девушками с младенцами. Я иногда задаюсь вопросами об их возрасте - и жизни". (...) Когда агент по недвижимости Михаил Шилт задавал своим российским клиентам вопрос о том, как их страсть к инвестированию в квартиры Майами сочетается с их лояльностью кремлевской политике, они, по его словам, обычно отвечали, что "их приоритет - их собственное счастье". Источник: The Daily Beast