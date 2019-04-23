После поражения Порошенко Москва демонстрирует осторожное удовлетворение

"Кто угодно, кроме Порошенко! В свете этой надежды, сформулированной в декабре прошлого года Владимиром Путиным, можно сказать, что расчет российских властей блестяще оправдался. Постоянно раздражавший Кремль уходящий украинский президент потерпел сокрушительное поражение, тем самым устранив ранее выражавшееся некоторыми политиками искушение оспорить результаты выборов, в тайной надежде усилить турбулентность, сотрясающую страну. Владимир Зеленский был избран с результатом в более чем 70% голосов, и премьер-министр России Дмитрий Медведев видит в этом "шансы на улучшение взаимодейcтвия с нашей страной". Со своей стороны, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сказала, что Украина может "осуществить перезагрузку" - такой термин когда-то использовался в отношении американцев после прихода к власти Барака Обамы", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

"В отличие от западных государственных канцелярий, быстро поздравивших бывшего комика, Кремль не спешит реагировать на победу соседнего лидера, считая любую оценку "преждевременной". "Судить можно будет только по конкретным делам", - заявил его официальный представитель Дмитрий Песков. В мае 2014 года пришлось ждать 18 дней, прежде чем Владимир Путин признал Порошенко в качестве "президента", хотя и не поздравил его", - отмечает автор статьи.

"Пять лет спустя Порошенко оказался сметен и заменен человеком, о будущей политике которого русским придется судить исходя из его очень немногих и противоречивых публичных заявлений. Владимир Зеленский обещает заключить мир на Донбассе с помощью Кремля, - указывает журналист. - Не требуя, как обещал Порошенко, возвращения Крыма, комик упоминает о необходимости российских финансовых репараций, чтобы компенсировать потерю полуострова. Референдум о присоединении Крыма он считает "незаконным".

"Наконец, он хочет положить конец украинизации страны форсированным маршем, инициированной Порошенко, который требовал использования национального языка, в частности, в администрациях и больницах, - говорится в статье. - Но на недавний вопрос украинского журналиста, спросившего, считает ли он "Путина врагом", Зеленский четко ответил: "Конечно!"

"Вот почему Москва не испытывает "никаких иллюзий" по его поводу, как это повторил Дмитрий Медведев в понедельник, тем более, что у будущего главы государства будут связаны руки в Верховной Раде, контролируемой "Блоком Петра Порошенко", вплоть до парламентских выборов, назначенных на 27 октября", - отмечает Le Figaro.

"Результаты выборов на Украине показали, что общество не последовало по антироссийскому курсу, инициированному правительством, и что оно устало от этой бессмысленной конфронтации", - анализирует Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике, аналитического центра, близкого к Кремлю.