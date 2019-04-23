Конец "Игры престолов" означает знаменует собой конец эпохи

"В нынешнем восьмом сезоне заканчивается больше, чем просто история - заканчивается способ производства и потребления развлечений", - пишут журналистки Анаис Бордаж и Мари Теллинг на портале Slate.fr.

"19 мая 2019 года на канале HBO выйдет в эфир последний эпизод "Игры престолов", положив конец саге, которая длилась на телевидении восемь сезонов. Когда шоу появилось на наших экранах в апреле 2011 года, термин "Peak TV"("слишком много телевидения", который относится к безумному количеству произведенных сегодня сериалов) еще не существовал, и потребуется подождать несколько лет, прежде чем его начнут произносить", - говорится в статье.

"С тех пор экосистема сериалов, телевидения, социальных сетей и даже спойлеров сильно изменилась. И эти изменения также нашли отражение в сериале "Игра престолов": мы видим, что он становится все более кинематографическим, а его бюджет становится все более масштабным (...) Сериал Д. Б. Уайсса и Дэвида Бениоффа одной ногой стоит в прошлом и одной в будущем, представляя собой переход между двумя радикально различными телевизионными эпохами", - отмечают авторы публикации.

"Сегодня ради сериала "Игра престолов" все готовы нарушить свои привычки, чтобы увидеть очередную серию тогда, когда он выходит, чтобы иметь возможность участвовать в разговоре", - пишет профессор Нью-Йоркского университета и бывший руководитель HBO Эндрю Голдман.

"Таких моментов, кажется, становится все меньше и меньше. Не из-за отсутствия запоминающихся или потрясающих сцен в текущем сериале, а потому, что никто не смотрит одно и то же одновременно. Сейчас мы находимся в эре Peak TV, когда сериалы, которые становятся все более многочисленными, также становятся все более и более нишевыми, а аудитория все более раздробленной", - указывают журналистки.

"Но, по мнениют Элен Бреда, преподавателя Университета Париж-XIII, такие моменты необязательной болтовни не исчезли полностью, они просто переместились в интернет: "Возникает эффект Netflix, когда выпускается новая продукция, то весь мир говорит об этом в социальных сетях. Месяц назад в Twitter мы говорили только о Мари Кондо, поэтому мы следим за календарем Netflix. Мы уже находимся не в ритме телевизионных трансляций, а в онлайновых загрузках на платформах, и, поскольку мы все можем смотреть одновременно, то может возникнуть эффект ?инфляциии? реакций.

"Такой переход от телевизионного "свидания" к телевидению везде и всегда заставляет традиционные каналы, включая HBO, переосмыслить свой подход", - указывает портал.

"Известная своей рискованностью компания HBO вышла еще больше из своей зоны комфорта, выпустив очень дорогой сериал "Игра престолов" (с самым дорогим пилотным проектом в истории сети), с малоизвестным актерским составом и редко использовавшимся тогда на телевидении жанром: фэнтези. Ставка была рискованной, но удачной. Спустя восемь лет после своего дебюта сериал "Игра престолов" стал "самой большой историей успеха в истории премиум-телевидения", по словам Эндрю Голдмана.

"Игра престолов" представляет собой переходный период между золотым веком сериала с очень хорошим сценарием, но очень телевизионным производством и нынешней эрой Peak TV, где мир кино прочно обосновывается на телевидении", - указывает Slate.fr.