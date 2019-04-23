Как лошади, собаки и кошки влияют на окружающую среду

"Исследование показало: содержание коня наносит окружающей среде больший вред, чем владение большим автомобилем", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

Эксперты из швейцарской компании ESU Services, специализирующейся на исследованиях в области экологии, проанализировали влияние содержания домашних животных на окружающую среду, включая особенности их питания, условия жизни, фекалии, поездки на автомобиле для выгула животного, визитов к ветеринару или для совершения покупок, связанных с его содержанием. Для наглядности исследователи сравнили результаты с воздействием, оказываемым на окружающую среду во время поездки на автомобиле.

"Исследователи пришли к выводу: из всех изученных животных наихудшее воздействие на окружающую среду оказывают лошади. Содержание коня в течение года соответствует, согласно расчетам экспертов, загрязнению окружающей среды, возникающему в результате поездки на обычном автомобиле среднего класса на расстояние 21, 5 тыс. км. (...) Собака (лабрадор весом 29 кг) не так сильно загрязняет окружающую среду - уровень ее воздействия на экологию приравнивается к годовому пробегу автомобиля, равному 3,7 тыс. км. (...) Загрязнение окружающей среды кошкой, 2 кроликами, 11 декоративными птицами или 100 декоративными рыбами соответствует пройденному автомобилем расстоянию в 1,4 тыс. км", - говорится в статье.

Исследование также показало, что на степень воздействия домашних животных на окружающую среду влияют их питание и условия содержания. Так, если в качестве подстила для лошадей использовать опилки, а не солому, вред, наносимый окружающей среде, можно сократить почти на 30%.

Несмотря на то, что мясо обладает плохой с точки зрения экологии репутацией, а собаки питаются мясом, их обычный корм не представляет большой угрозы для окружающей среды, так как он состоит преимущественно из субпродуктов и боенских отходов. Однако те, кто балуют своего питомца кормом премиум-класса, значительно увеличивают отрицательное воздействие четвероногого друга на окружающую среду, так как натуральное сырое питание для собак состоит из высококачественного мяса. Такое питание, по словам исследователей, увеличивает отрицательное воздействие собаки на окружающую среду почти в три раза, передает Tages-Anzeiger.