Измену мужчин, очевидно, можно распознать по их лицу

"Обманывает ли тебя твой партнер, можно, вероятно, распознать по многим мелким моментами. Но измену, кажется, можно увидеть, просто посмотрев ему в глаза. По крайней мере, об этом свидетельствует новое исследование", - пишет немецкое издание Die Welt.

В рамках исследования, опубликованного в научном журнале Royal Society Open Science, ученые из Университета Западной Австралии опросили около 1,5 тыс. мужчин и женщин в возрасте от 18 до 75 лет. Испытуемых попросили оценить фотографии 189 мужчин и женщин и решить, способны ли эти люди на измену.

"В мужчинах с типично мужскими чертами лица - с волевым подбородком, тонкими губами и ярко выраженными надбровными дугами - чаще видели изменщиков - в чем большинство участников опроса оказались правы. Обладатели мужественных лиц признались, что чаще испытывают желание уводить партнеров у других или, по крайней мере, пофлиртовать с ними", - передает издание.

Примечательно, что мужчин с мужественными лицами называли изменщиками не только женщины, но и другие мужчины.

"Исследователи предполагают, что гетеросексуальные женщины видят в мужчинах с выраженной мужественностью потенциально высокий риск быть покинутыми ими - так как они очень привлекательны и для многих других женщин", - отмечает издание.

Хотя среди мужчин с мужественными чертами лица, вероятно, больше изменщиков в процентном соотношении, количество измен, которые можно связать с чертами лица, оценивается, по словам автора исследования Юн Чжи Фоо, лишь в 4-8%.

"Удивительным образом этот эффект не работает в обратном направлении. Независимо от того, имело ли лицо женщины андрогинные или же очень женственные черты лица, никто не мог по нему распознать, скрывает ли женщина какую-то интрижку", - говорится в статье.

"Исследователи предполагают, что, с одной стороны, женщины реже ассоциируются с плохими чертами вроде неверности. К тому же из-за макияжа многим людям тяжело распознать и правильно истолковать мимику", - пишет Die Welt.