Загадочная стратегия Зеленского в отношении Путина

"Владимир Зеленский уверенно победил во втором туре президентских выборов на Украине. Многие задаются вопросом о том, как он собирается справляться с российской агрессией. Его планы могли бы смягчить напряженную ситуацию. Лишь одну ошибку он не должен совершить", - указывает немецкое издание Die Welt.

"В лице Зеленского к власти пришел политик, который собирается делать все иначе, нежели его предшественник Петр Порошенко, - пишет журналист Павел Локшин. - Он не занимается военной риторикой и не дает ни малейшего повода полагать, что Киев мог бы вернуть оккупированные Москвой территории с помощью военных действий".

"Но в то же время Зеленский - не пророссийский политик, который мог бы отречься от оккупированных регионов. Он не скрывает своей критики в адрес Кремля. Одновременно он признает необходимость создания возможностей для диалога. Президентство Зеленского будет хождением по лезвию ножа", - отмечает автор статьи.

"Он отрицает особый статус оккупированного Россией Донбасса и придерживается Минских соглашений, которые многие уже списали со счетов. (...) Идея Зеленского: расширить контактную группу "нормандского формата", которая добилась заключения Минских соглашений и в которую до сегодняшнего момента входили Россия, Украина, Германия и Франция. За стол переговоров Зеленский хочет посадить также Великобританию и США", - говорится в публикации.

"Но как именно собирается Зеленский реализовывать свои расплывчатые планы? - задается вопросом издание. - Пока это во многом остается неизвестным. Зеленский говорит о новой "информационной войне", призванной вернуть Украине оккупированные территории. Очевидно, он имеет в виду новый русскоязычный телевизионный канал, который будет агитировать людей в оккупированном Донбассе поддержать позиции Киева".

"Но сможет ли Зеленский действительно добиться чего-то нового? Российские эксперты в это не верят. В документе близкого к Кремлю "Центра политической конъюнктуры России" в качестве наиболее вероятного называется сценарий статуса-кво. (...) Украинские политологи, такие, как Владимир Фесенко и Вадим Карасев, наоборот, видят в Зеленском определенный потенциал для ослабления напряженности с помощью гуманитарных инициатив, например, выплаты пенсии [жителям Донбасса] или решительной мирной риторики, которая резко контрастирует со многими высказываниями и политическими инициативами Порошенко".

"Одновременно они подчеркивают, что ключ к ослаблению напряженности находится в руках Москвы, а не Киева, - передает издание. - В конце концов на самом деле именно Кремль определяет судьбу "народных республик" и может при необходимости обострить ситуацию там".

"Теперь Зеленский должен доказать, что в своем курсе по установлению мира на востоке Украины он не пойдет на поводу у известного тактика Владимира Путина. В этом смысле его инициативы весьма рискованны, - полагает Локшин. - Расширение "нормандского формата" - одна из них. Кремль давно пытается связать политическое решение ситуации в Донбассе с вопросами о своей роли в европейской безопасности - это решение он, правда, видит по-своему".

В понедельник за расширение "нормандской четверки" выступил именно бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов. "Иванов грезит о "международной коалиции" содействия Украине, целью которой должно стать послевоенное восстановление восточной Украины: здесь, - указывает журналист, - напрашивается сравнение с ситуацией в Сирии".

"Новый формат, по словам Иванова, со временем также позволит обсуждать "другие вопросы европейской безопасности" - так Россия, фактически являющаяся участницей войны в Донбассе, утвердилась бы в роли европейской державы-миротворца", - отмечает издание.

"В связи с этим Зеленскому необходимо еще более четко дать понять украинцам, российскому руководству и западным партнерам, что именно он намерен делать. Зеленский должен приложить все силы для того, чтобы избежать сомнительной для его страны сделки - которую рано или поздно предложит ему Путин", - заключает Die Welt.