23 апреля 2019 г. Тимоти Мартин | The Wall Street Journal Ким готовится к саммиту с Путиным в России "Северокорейский лидер Ким Чен Ын скоро посетит Россию, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным, утверждают государственные СМИ Пхеньяна. Это стало первым публичным признанием со стороны изолированного азиатского режима запланированного саммита между главными фигурами двух стран", - сообщает The Wall Street Journal. Встреча - первая между лидерами двух стран с 2011 года - представляется близкой, говорится в статье: южнокорейские СМИ сообщают, что Ким, похоже, готовит свой специальный поезд для отбытия в Россию в течение следующих нескольких дней. Встреча на высшем уровне состоится, когда режим Кима вступает в трудную стадию дипломатии с Вашингтоном и Сеулом после того, как ядерные переговоры в Ханое провалились в начале этого года. На прошлой неделе Северная Корея выразила через скромные провокации, включая испытание нового оружия малой дальности и первой в этом году поездки Кима на военный объект. "Истощенная санкциями, Северная Корея может использовать переговоры с Путиным, чтобы попросить о помощи в снятии этих ограничений, так как Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН, в то же время стремясь и к другим экономическим связям. Встреча поможет Путину содействовать его амбициям по продвижению Москвы как глобальной державы и альтернативы влиянию Вашингтона", - отмечает автор публикации Тимоти Мартин. "Ожидаемый визит также подчеркивает открытость Кима к установлению отношений по всему миру - в отличие от его отца-затворника, который редко выезжал за пределы страны", - пишет The Wall Street Journal, напоминая, что в этом году северокорейский лидер встретился с президентом Китая Си Цзиньпином, а также президентом Трампом и премьер-министром Вьетнама Нгуеном Суан Фуком в Ханое. "Улучшение связей с Москвой ослабило бы зависимость Пхеньяна от Китая, его главного покровителя, который относится к режиму Кима как "старший брат", отмечает Дэвид Ким, бывший чиновник Госдепартамента, который сейчас работает в Центре Стимсона, вашингтонском аналитическом центре. "Ким не хочет складывать все яйца в корзину Китая", - подчеркивает Ким. Источник: The Wall Street Journal