Почему Россия не наказывает северокорейских браконьеров

"В течение 2019 года произошла серия стычек между российскими властями и северокорейскими судами из-за незаконного рыбного промысла в Японском/Восточном море, - передает Foreign Policy. - В июле Северная Корея задержала российское рыболовецкое судно, заявив, что экипаж незаконно проник в ее территориальные воды. 17 сентября команда северокорейского рыболовного судна открыла огонь по российским властям, ранив нескольких российских пограничников. Позже в сентябре Россия остановила три северокорейских рыболовных судна в исключительной экономической зоне России в Японском/Восточном море, утверждая, что суда снова незаконно вели промысел. Только в сентябре российская береговая охрана задержала около 16 судов из Северной Кореи".

"Хотя Россия и вызвала северокорейских дипломатов по этому вопросу и на короткое время задержала более 250 северокорейских моряков, ситуация не вышла за рамки некоей резкой риторики. Это был весьма приглушенный дипломатический ответ, учитывая, что это был не первый инцидент применения силы против сотрудников российской службы безопасности со стороны северокорейских рыбаков в российских водах (...)", - отмечает издание.

"Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, объединение рыбаков на Дальнем Востоке России, где вылавливается большая часть рыбных запасов страны, обратилась к российскому правительству с призывом более решительно отреагировать на браконьерство в отношении российских ресурсов. Но это ни к чему не привело, так как Москва не желает портить отношения с Пхеньяном и рисковать какой-либо политической нестабильностью в приграничном дальневосточном регионе, которая может негативно повлиять на иностранные инвестиции, которые она надеется привлечь туда", - указывает Foreign Poilcy.

"(...) На фоне этих активизировавшихся вторжений со стороны северокорейских рыбаков, и если Россия окажется не в состоянии возродить свою рыболовную отрасль, от которой зависят многие изолированные поселения, она может быть вынуждена отреагировать более жестко, хотя бы для того, чтобы направить своему дальневосточному сообществу сообщение, что Москва прислушивается, - говорится в статье. - В распоряжении России есть некоторые инструменты, чтобы побудить Северную Корею изменить свое поведение на море, например - продление сроков задержания северокорейских рыбаков, угроза привлечения их к суду или даже ограничение некоторых ранее теплых деловых связей России с Северной Кореей (...). Приостановка этих торговых связей вряд ли будет иметь значительный экономический эффект для обеих сторон (...), но станет четким политическим сигналом для Северной Кореи".

"Но, в конечном счете, Россия вряд ли рискует фундаментально испортить отношения с Северной Кореей или вызвать какую-либо региональную нестабильность, которая может иметь последствия для внутренней безопасности России, по двум основным причинам. Первая - это безопасность. Россия мало заинтересована в разжигании нестабильности на своих собственных границах и стремится рассеять любые потенциальные размолвки на своем Дальнем Востоке, которые могли бы создать менее привлекательный инвестиционный климат. Частью основной экономической стратегии российского правительства на ближайшие несколько лет является развитие Дальнего Востока в качестве регионального делового центра с целью привлечения инвестиций со стороны таких партнеров, как Китай, Япония и Южная Корея. (...) Привлечение прямых иностранных инвестиций является гораздо более приоритетным для Кремля, чем вступление в дипломатическую ссору с Северной Кореей с единственной целью защитить стареющую рыболовецкую отрасль России".

"Вторая причина сдержанной позиции России в отношении Северной Кореи, вероятно, кроется в слабости ее собственной российской рыболовной промышленности. (...) Дальневосточная рыбная отрасль России не имеет достаточных возможностей для конкуренции с этими северокорейскими рыбаками. (...) Это означает, что что она не может использовать прибыльные рыболовные запасы с преимуществом для себя, оставляя вакуум, который и заполонили северокорейские браконьеры", - подчеркивает издание.

"Рыболовство всегда было основной отраслью российского Дальнего Востока, но оно сталкивалось с различными проблемами, в том числе с изменением климата, отсутствием финансирования дорогих рыболовных судов и незначительным интересом населения к тому, чтобы заниматься этим делом. Чтобы исправить ситуацию, российские власти объявили в начале 2019 года, что они планируют увеличить экспортный потенциал России в области рыболовства с 5,5 млрд до 8,5 млрд долларов в течение следующих 5 лет, включая инвестиции в новые перерабатывающие заводы вблизи портов на Дальнем Востоке".

"В этом русле в январе 2020 года Федеральное агентство по рыболовству официально запустило новую организованную правительством инициативу "Русская рыба", направленную на сбыт российских морепродуктов за рубежом. Казалось, официальные цифры подкрепляли стратегию роста; в 2019 году коллективный улов дальневосточного региона оказался в 2,4 раза больше, чем обычно. (...) Но другие факты опровергают эти цифры. Улов кальмара в России в 2019 году, как и в Японии, оказался ниже, чем ожидалось, что было вызвано изменением климата и переловом, включая рост активности северокорейских судов. В России также существует серьезная нехватка квалифицированных рыбаков, что не позволяет стране выполнить многие из намеченных государством стимулов для улучшения рыбной промышленности и увеличения запасов".

"В то же время Северная Корея в 2018 году объявила о планах развития связанной с рыболовством инфраструктуры на своем восточном побережье в целях развития своей промышленности. Есть также признаки того, что правительство Северной Кореи продает свои территориальные права на рыбную ловлю пока не называемым иностранным флотам - в нарушение санкций ООН - что приведет к усилению внутренней конкуренции для местных северокорейских рыбаков. Для этих рыбаков это послужило бы еще одним к тому, чтобы продвинуться глубже на российскую территорию в поисках дополнительных рыболовных запасов", - полагает Foreign Policy.

(...)

"Несмотря на политическое значение, придаваемое рыбной промышленности на Дальнем Востоке России, сектор безопасности страны, по-видимому, не может или не готов защищать суда. ФСБ, которая отвечает за охрану российских границ и берегов, признала, что не может идти в ногу со многими браконьерскими судами, действующими в регионе. Поскольку северокорейские суда также, похоже, не желают прекращать подобные вторжения, ФСБ мало что может сделать, не нанося чрезмерного ущерба двусторонним отношениям. Действительно, после задержания рыбаков посол России в Северной Корее в октябре 2019 года дал сдержанный ответ, подчеркнув важность взаимного урегулирования, - напоминает издание. - Правительство может также опасаться посылать противоречивые сообщения: в декабре Россия вместе с Китаем предложила СБ ООН отменить экономические санкции, введенные против Северной Кореи (...). Учитывая это, Москва может не особо гореть желанием в то же время вводить свои собственные экономические или финансовые меры против Пхеньяна в ответ на незаконные промысловые набеги".

"(...) Для России демонстрация стабильности на Дальнем Востоке является ключевым фактором, и любое чувство нестабильности может отпугнуть инвесторов", - считает Foreign Policy. - Все это убедительно свидетельствует о том, что на внешнеполитическом фронте Россия еще не решила, как подходить к Северной Корее в этом вопросе, и слишком сосредоточена на внутренних проблемах, чтобы активно решать этот вопрос. Похоже, Россия просчитала, что поддержание региональной стабильности и недопущение конфронтации с Северной Кореей по проблеме незаконного рыболовства важнее, чем попытки укрепить свою рыбную отрасль. На фоне ухудшения одна из традиционных дальневосточных отраслей промышленности России придется надеяться, что окупятся другие инвестиции в регион".