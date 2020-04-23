Как Вьетнам неожиданно стал победителем в борьбе с коронавирусом

"Страна с пороговой экономикой демонстрирует миру, как сдержать Covid-19: в сравнении с европейскими странами Вьетнам ушел далеко вперед - так как власти среагировали значительно раньше", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"В деревне, расположенной в 40 км от столицы Вьетнама Ханоя, было лишь 6 случаев заражения, однако для местных властей этого оказалось достаточно для того, чтобы пойти на радикальный шаг: поселок Сон Лой, в котором проживает 10 тыс. жителей, был полностью изолирован, в течение 20 дней никто не мог из него уехать", - повествует журналист Матиас Пир.

"Приняв такое решение 13 февраля, Вьетнам стал первой после Китая страной, которая ввела массовый карантин в связи с коронакризисом", - отмечает издание.

"Такая ранняя решительность теперь оправдывает себя: в среду органы здравоохранения страны, где проживает 100 млн. человек, объявили о том, что в течение 6 дней подряд во Вьетнаме нет ни одного нового случая заражения коронавирусом".

"Всего было подтверждено 268 случаев заражения. Случаев смерти в результате заражения Covid-19 по сей день не зафиксировано".

"В то время как большая часть Азии грозит скатиться в рецессию, Вьетнам, по мнению экономистов, может по-прежнему рассчитывать на заметный экономический рост. Как Международный валютный фонд (МВФ), так и Азиатский банк развития (ADB) исходят в своих опубликованных в апреле прогнозах из того, что страна в этом году добьется наибольшего роста среди экономик Юго-Восточной Азии", - говорится в статье.

"Международные наблюдатели оптимистично смотрят и на сдерживание страной вируса: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во вторник похвалила правительство Вьетнама за его борьбу с коронакризисом. В реализации мер по соблюдению социальной дистанции помогла и дисциплинированность населения, сказал региональный директор ВОЗ Такеши Касаи".

"При этом исходная ситуация во Вьетнаме не была особенно благоприятной, - отмечает издание. - Страна непосредственно соседствует с эпицентром эпидемии Китаем, китайцы составляют треть туристов во Вьетнаме".

"В то же время страна, в которой ежегодный доход на душу населения составляет 2,6 тыс. долларов, располагает значительно меньшими ресурсами для системы здравоохранения. Стоит ли при таких условиях верить показателям успеха, о которых сообщает коммунистический режим в Ханое?".

"На настоящий момент у нас нет оснований полагать, что эти цифры не соответствуют действительности",- сказал на пресс-конференции Джон МакАртур, представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в Юго-Восточной Азии.

"В общей сложности, согласно официальным данным, во Вьетнаме было проведено 200 тыс. тестов на коронавирус - больше, чем в любой другой стране в Юго-Восточной Азии. После вспышки заболевания в одной из деревень вблизи Ханоя с 13 случаями заражения власти проверили в апреле более 13 тыс. потенциальных контактных лиц. Почти все тесты уже проанализированы, сообщило в понедельник министерство здравоохранения - и пока результаты только отрицательные".

"В целом обычно скорее закрытый режим Ханоя во время коронакризиса стал непривычно открытым и прозрачным. Правительство ежедневно организовывает пресс-конференции и публикует подробные отчеты о ситуации".

"Вьетнам уже в январе закрыл школы и свою границу с Китаем. В начале февраля, когда было зафиксировано всего лишь несколько случаев заражения, правительство объявило общенациональную эпидемию. Позднее страна была полностью закрыта для туристов. Десятки тысяч людей, возвращавшихся во Вьетнам из-за границы, непосредственно после въезда в страну отправлялись в государственные карантинные учреждения", - указывает издание.

"Теперь успех в борьбе с вирусом позволяет правительству в Ханое проявлять щедрость на международном уровне: в начале апреля оно пожертвовало полмиллиона медицинских масок странам, которые, очевидно, нуждались в них больше. Одной из стран, получивших помощь, стала Германия", - пишет Handelsblatt.