Гедонистский Берлин не может перестать жить

"(...) Под покровом коронавируса Берлин лишь немного подретушировал свои неизменные черты. Одни традиционные образы окрасились в пастельные тона, другие засияли ярче. Бранденбургские ворота и бульвар Унтер-ден-Линден опустели от наплыва туристов. Центральная площадь Александерплац с ее огромной телевизионной башней почти бесшумна, зато парк Большой Тиргартен - обычно спокойные зеленые легкие столицы - оживился и сменил темп. Город на карантине, магазины закрыты: "Давай воспользуемся этим, чтобы выйти на природу!" - кажется, говорят гедонисты-берлинцы. Искушение еще сильнее от того, что в течение последнего месяца небо было отчаянно голубым", - пишет корреспондент Le Figaro в Берлине Пьер Авриль.

"Обычно весной берлинцы любят проводить время, сидя за деревянными столиками ресторанов, разбросанных по тротуарам, до изнеможения наслаждаясь лучами солнца. Во время эпидемии владельцы ресторанов перебрались на террасы, пока их кухня закрыта. А в это время их клиенты потянулись в парки. Они играют в пинг-понг, сидят на скамейках", - описывает автор репортажа.

"(...) Фитнес-залы закрыты? Что за важность. Люди развивают мышцы своего тела на виду у всех. Гражданский дух и осторожность обязывают прогуливающихся лавировать между бодибилдерами. Велосипеды всегда были частью берлинского пейзажа, но когда поток автомобилей немного иссяк, а прогуливающихся становится все меньше, создается оптическая иллюзия того, что двухколесные транспортные средства полностью захватили пространство. Кто-то крутит педали, но в основном люди стали устраивать пробежки. По неуверенному темпу некоторых из них можно предположить, что они открыли для себя оздоровительный бег одновременно с карантином. Когда стечение народа становится меньше, кто-то пользуется возможностью полностью раздеться", - говорится в статье.

"Кто сказал, что немцы дисциплинированные? В период эпидемии они могли бы поучиться пунктуальности у итальянцев. Уязвленная при виде поведения своих соотечественников Ангела Меркель вынуждена была призвать их к порядку в понедельник, 20 апреля, подчеркнув, что страна еще не преодолела суровое испытание. В последние два дня, когда вновь открылись первые магазины, количество новых заражений снова начало расти. Под покровом коронавируса антиавторитарная и анархистская сторона берлинцев, унаследованная от травм нацистской диктатуры, кажется, берет верх", - комментирует Авриль.

"С 23 марта берлинская полиция, которая ездит по городу, иногда с мегафоном, составила более 2000 протоколов о нарушениях. Но "наш приоритет - это информирование", сказала официальный представитель полиции Хайди Фойгт. Патрули видны в основном в турецком районе Нойкельн. (...) Вдоль его главной улицы Зонненаллее остаются открытыми продуктовые магазины и кебабные рестораны, которые привлекают посетителей, как магниты. Посетители игнорируют минимальные расстояния, хотя при входе им напоминают о правилах. В нарушение закона открыты торговые точки по продаже телефонов, а также магазин светильников, кальянов и некоторые популярные ювелирные магазины", - пишет Le Figaro.

"Такие сцены, вероятно, получат в столице широкое распространение, поскольку в среду вновь открылись магазины площадью менее 800 квадратных метров", - говорится в публикации. (...) Уже сейчас кафе Starbucks и типично берлинские кафе Einstein превратились в заведения "на вынос". Покупатели терпеливо проявляют гражданскую позицию, стоя на тротуаре в ожидании заказанного ими капучино", - указывает журналист.

(...) Берлин всегда любил крайности. И в пределах этих крайностей, подобно административным спискам в духе Превера, регулирующим физическую и экономическую активность, продолжается жизнь во эпоху коронавируса. Не исчезли и какие-то более консервативные привычки; так, жители Берлина звонят в полицию, чтобы сообщить, среди прочего, о "тайном" собрании для игры в покер. Журнал Focus называет их "коронашерифами". "Их отчеты иногда для нас полезны, но речь не идет о том, чтобы побуждать людей становиться осведомителями", - сказала представитель полиции Хайди Фогт, которая не сообщила никаких цифр по этому поводу. Призрак "Штази" очень живуч. Берлин остается сознательным, гедонистским, анархистским и консервативным. Во времена эпидемии его извечные парадоксы сохраняют его живым", - резюмирует Пьер Авриль.