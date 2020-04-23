Биньямин Нетаньяху обеспечивает свое политическое выживание

"(...) В течение почти полутора лет они поносили друг друга в ходе трех беспощадных избирательных кампаний, в результате чего Израиль застрял в политическом тупике. Но столкнувшись с перспективой четвертых выборов, Биньямин Нетаньяху, самый долгосрочный действующий премьер-министр в истории страны, и его соперник Бенни Ганц в конечном счете согласились разделить власть. Такая формула предусматривает то, что Нетаньяху останется на своем посту еще на полтора года, а бывший командующий израильской армией Ганц возглавит министерство обороны. Осенью 2021 года правительство возглавит бывший военный, а премьер-министр станет заместителем премьер-министра", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Иерусалиме Клотильда Мрафко.

"Таким образом глава "Ликуда", обвиняемый в коррупции и мошенничестве, обеспечивает свое политическое выживание и приступает к рассмотрению своего дела, которое открывается 24 мая, находясь на своем посту. Его противник сможет наконец ощутить себя во главе правительства. За такое положение ему пришлось дорого заплатить: решение Бенни Ганца присоединиться к своему бывшему сопернику подорвало его партию", - говорится в статье.

"(...) Это не правительство единства, - с издевкой сказал Авигдор Либерман, союзник бывшего премьер-министра, сегодня перешедший в противоположный лагерь, - это "еще одно правительство Нетаньяху" со своими союзниками из еврейских религиозный партий, которому Бенни Ганц лишь придает новую "лакировку".

"Перед лицом критики оба деятеля говорят о своем чувстве ответственности. Чрезвычайное национальное правительство, по их словам, создается для того, чтобы ограничить распространение эпидемии коронавируса, которая в Израиле унесла жизни более 180 человек и заразила более 13 тыс. человек. Между тем, их переговоры были весьма далеки от проблем управления здравоохранением или мер по поддержке экономики, а были сосредоточены на назначении судей, подчеркивает Гайиль Талшир, профессор политологии в Еврейском университете в Иерусалиме.

"(...) Конечно, Нетаньяху удалось удержаться у власти, но ему придется ею поделиться", - отмечает Тамар Германн, профессор Открытого университета Израиля.

"Разделение власти произошло за счет раздутого правительства - 36 министров, чтобы удовлетворить союзников двух лагерей. В качестве одной из первых объявленных мер новый кабинет министров планирует, с согласия американцев, начать процесс распространения израильского суверенитета на часть Западного берега реки Иордан, палестинской территории, оккупированной Израилем с 1967 года. Присоединение этих земель, в том числе плодородной долины реки Иордан, будет завершено к началу июля - это обещали оба кандидата и это фигурирует в плане Дональда Трампа, обнародованном в январе прошлого года", - напоминает автор статьи.

"Такой косвенный намек от Нетаньяху к своим избирателям-поселенцам и его сторонникам из числа националистических правых останется мертвой буквой, считает Гайил Талшир, поскольку у американского президента теперь другие приоритеты и условия безопасности, оказавшиеся еще более актуальными из-за коронавируса", - пишет Le Temps.

"(...) По мнению Гайил Талшир, все будет зависеть от стиля и авторитета: "Нетаньяху уверен, что он сможет манипулировать системой и захватить у Ганца, не имеющего никакого политического опыта, больше власти, чем ему положено". Тем более, что правоцентристский лидер потерял большую часть своей опоры: многие его избиратели разочарованы, потому что он отступился от своих предвыборных обещаний, напоминает Тамар Германн. Потрясенная его предательством оппозиция тоже от него отвернулась", - говорится в статье.