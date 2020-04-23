После коронавируса миру грозит "пандемия голода"

"Число голодающих в мире растет с 2016 года. Пандемия обостряет ситуацию из-за оборванных цепочек поставок и не выплачиваемых зарплат", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Согласно подсчетам Всемирной продовольственной программы ООН (World Food Programme, WFP), в этом году число голодающих людей в мире увеличится вдвое, если государства не предпримут энергичные меры".

"Сегодня от голода страдают 135 млн людей в 55 странах. После продолжительного периода, когда количество голодающих сокращалось, с 2016 года оно снова растет. В конце года число голодающих может достигнуть 265 млн человек. Такая негативная тенденция теперь значительно усиливается пандемией коронавируса", - отмечает журналист Андреас Эрнст.

"Пандемия коронавируса и глобальная рецессия играют отрицательную роль в нескольких аспектах: закрытие границ, перебои в системе поставок и нехватка рабочей силы для сбора урожая приводят к обострению дефицита производства и обеспечения", - поясняет издание.

"Прежде всего в крупных городах развивающихся стран и стран с пороговой экономикой ожидается повышение цен, которое приведет к тому, что более бедная часть населения не сможет себя прокормить. Эта тенденция усилится безработицей, которая вырастет в связи с началом экономического кризиса".

"Во вторник, выступая перед Советом безопасности ООН в Нью-Йорке, директор WFP Дэвид Бизли заявил о возможной "пандемии голода", вероятность которой будет расти по мере того, как все больше богатых государств будут замораживать свою денежную помощь или использовать ее для своих нужд. Из 350 млн долларов, которые срочно необходимы для оказания продовольственной помощи, гарантирована только четверть", - говорится в статье.

"Страдающие от голода страны находятся в Африке, на Ближнем Востоке, в Азии и Латинской Америке. В Африке проживают более половины голодающих. В процентном соотношении больше всего от голода страдает Южный Судан, где им затронуто более трети населения (61% голодающих), Йемен (53%), Афганистан (37%), Сирия (36%) и Венесуэла (32%)".

"Главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Максимо Тореро подчеркивает, что обострение ситуации происходит на фоне относительно хорошего сельскохозяйственного года. Но он опасается, что в ходе борьбы с коронавирусом еще больше возрастет протекционизм. А трансграничная, свободная торговля является обязательным условием продовольственной безопасности, сказал Тореро".

"Все больше границ действительно закрывается: Казахстан, один из крупных экспортеров пшеницы, запретил вывоз зерновых. Был также ограничен экспорт картофеля и овощей. Вьетнам также - по крайней мере временно - приостановил действие своих договоров на поставку".

"К тому же под угрозой оказывается предстоящий сбор урожая быстро созревающих фруктов и овощей с коротким сроком хранения, так как из-за закрытия границ сезонные рабочие не смогут приехать".

" WFP говорит о драматичной дилемме для бедных стран: в худшем случае правительствам придется решать, защищать ли им своих граждан от коронавируса - в результате чего они умрут от голода", - передает Neue Zürcher Zeitung.