Президент и его козлы отпущения

"Владимир Путин систематически лишал власти губернаторов российской провинции. Теперь во время коронакризиса они должны в одночасье взять на себя ответственность. Страна к этому не подготовлена", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"В России осуществляется централизованное управление и, согласно позиции Москвы, управление осуществляется строго. Но пандемия коронавируса многое меняет и в крупнейшей стране мира. Пока новый премьер-министр Михаил Мишустин, находясь в Москве, пытается поддержать экономику страны, губернаторам теперь приходится беспокоиться о том, как совладать с вирусом в их регионах. Пандемия уже давно охватила всю страну. Путин дал четко понять, что ответственность в борьбе против коронавируса он перекладывает на российскую провинцию. Это подвергает испытанию политическую систему", - отмечают журналисты Зильке Бигалке и Франк Нингуйзен.

"Ведь на самом деле Путину не свойственно предоставлять свободу главам регионов. Наоборот, он систематически лишал их власти, ставил в зависимость от Москвы в политическом и финансовом смысле. (...) В Кремле также решают, кто должен победить на региональных выборах, и чаще всего победу одерживает желанный кандидат Путина. Поэтому многие сегодняшние губернаторы считаются технократами, которые стараются избегать споров с Москвой. Теперь же во время кризиса, в котором сам президент пока кажется безыдейным, они внезапно должны взять на себя ответственность. Путин дал понять, что вместе с новыми свободами у глав регионов появятся и новые риски. "Будем и строго спрашивать", - сказал он".

При этом, указывает издание, большинство регионов не подготовлены к кризису. "Предостерегающим примером стала малонаселенная республика Коми на севере. Вирус распространялся там, когда в Москве еще преуменьшали его опасность. 24 марта стало известно, что на карантин пришлось закрыть больницу вблизи столицы региона. Несмотря на симптомы Covid-19, один из врачей продолжал работать. Но вместо того, чтобы изолировать всех пациентов, некоторых из них перевели в другие клиники. (...) Коми - не единственный регион, где сотрудники больниц в стрессе продолжали работать и таким образом предположительно распространяли вирус. Больницы были также закрыты на карантин в Уфе, Москве и в Крыму", - говорится в статье.

Мэр Москвы Сергей Собянин стал "самым влиятельным кризисным управляющим в России", однако Москву едва ли можно сравнивать с остальной частью страны, пишет издание. "Врачи, больничные койки - все в столице становится дефицитом, а в большинстве регионов дефицит выражен гораздо сильнее. В последние 20 лет на здравоохранении экономили, пришлось закрыть больше чем каждую вторую больницу. В общей сложности 33 млрд рублей, 40 млн евро, правительство теперь хочет распределить между регионами, чтобы они в срочном порядке могли купить оборудование и найти специалистов. Но из-за бюрократических барьеров деньги поступают медленно, была выдана лишь небольшая их часть. Российский премьер обвиняет губернаторов в том, что они не продвигаются вперед".

"Они хотят избежать прежде всего одного: ошибок. Губернатору Коми пришлось уйти, когда проблемы в его регионе получили широкую огласку. Также на Камчатке и в Архангельской области губернаторы ушли в отставку, после того как их работа подверглась критике. Главы регионов, которые внезапно должны проявить силу, выглядят более неуверенными, чем раньше", - отмечают авторы статьи.

"Их роль изменилась, когда в 2004 году Москва отменила губернаторские выборы. Путин назначал глав регионов самостоятельно до тех пор, пока массовые протесты 2011-2012 годов не заставили его пойти на уступки. С тех пор россияне снова получили право выбирать губернаторов, впрочем, зачастую в рамках управляемого голосования. Путин систематически разрушал не только российский федерализм, но и доверие к региональным политикам", - полагает издание.

"Губернаторы знают, что когда люди потеряют работу и свой доход, они обвинят в этом их, а не Кремль. Он передал им право принимать решения об отправке людей на самоизоляцию, закрытии предприятий и расширении контроля".

"В некоторых регионах уже проявляется недовольство, в интернете люди протестуют против ограничений передвижения, высказывают свой страх перед безработицей и бедностью. Так, во Владикавказе около 1,5 тыс. человек вышли к городской администрации. (...) Вероятно, они протестовали и потому, что не верят своему пользующемуся малой популярностью губернатору в том, что карантин - это единственный выход", - пишет Süddeutsche Zeitung.