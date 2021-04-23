Кречмер объявил о сделке по закупке "Спутника V", которой не существует

"Несмотря на угрозы Кремля начать войну против Украины, несмотря на массовые аресты и опасения в отношении лидера оппозиции Алексея Навального, Кречмер (премьер-министр Саксонии - Прим.ред.) во время своей поездки в Россию делал вид, что все в порядке", - пишет немецкий таблоид Bild.

"И с гордостью объявил о крупной сделке: Германия закупит 30 млн доз российской вакцины "Спутник V"! Поставки будут осуществлены в июне, июле и августе", - передает издание.

"Кречмер объявил о закупке "Спутника V" после разговора с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Тем самым министром, который отказывает лидеру оппозиции Навальному в адекватном лечении в "ГУЛАГе".

"Но, по информации Bild, сделки по закупке "Спутника V" вообще не существует. Объявление о ней не было согласовано с федеральным правительством. О закупке "Спутника" пока еще ведутся переговоры. Кроме того, Кречмер не мог вести переговоры. Потому что переговоры ведет только федеральное правительство", - подчеркивает издание.

"Кречмер также заявил, что ожидает регистрации "Спутника V" в Европе до конца мая. Но пресс-секретарь министра здравоохранения Йенса Шпана сказал в интервью Bild: "Сроки регистрации зависят от объема и качества данных исследований, которые еще не предоставлены. Представленных данных для этого недостаточно", - передает Bild.