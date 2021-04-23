Почему к угрозам Путина нужно относиться (очень) серьезно

"(...) Во что играет Владимир Путин, который в среду, 21 апреля, как никогда ранее угрожал Западу? Он лишь пытается вновь завоевать превосходство над своим американским коллегой, который недавно назвал его "убийцей"? Или он извещает весь мир - и свой народ - о том, что любая попытка поставить под сомнение его власть может на самом деле вызвать ожесточенную тайную войну или даже вооруженное противостояние?" - пишет Венсан Жовер, обозреватель французского еженедельника Le Nouvel Observateur.

"В своем традиционном обращении к Федеральному собранию в среду глава Кремля осудил те страны, которые, по его словам, "завели пренеприличный обычай - по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию. Спорт, какой-то новый вид спорта". Затем он стал угрожать. "Но надеюсь, что никому не придёт в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами", - заявил он, пообещав "асимметричный, быстрый и жесткий" ответ, то есть серию насильственных подпольных действий", - говорится в статье.

"Что же это за "красная черта"? Бессменный пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что речь шла об иностранном вмешательстве в политическую жизнь России. Другими словами, Путин имеет в виду поддержку Западом сторонников Алексея Навального, главного оппонента Кремля, который с момента заключения в лагере объявил голодовку и состояние здоровья которого беспокоит его друзей и врачей", - размышляет автор статьи.

"Владимира Путина и его клан по-настоящему пугает не столько ядерный арсенал США и европейские экономические санкции, сколько призрак цветной революции в России. Ничто не беспокоит ФСБ больше, чем ненасильственные движения, часто организованные молодыми людьми, которых иногда консультируют западные НПО, и к которым в конечном счете периодически присоединяются старшие, сильно раздраженные коррупцией и бездействием правителей. (...) ФСБ даже изобрела конкретные репрессивные и контрпропагандистские меры, чтобы уничтожить такого рода инициативы в зародыше. Пока они срабатывали,, - комментирует Жовер.

"Но надолго ли? Двойной экономический и санитарный кризис, заключение Навального, несправедливость которого становится все более очевидной даже в глазах россиян, которые не симпатизируют оппозиционеру, и решение Путина еще раз изменить Конституцию, чтобы иметь возможность остаться у власти до 2036 года, все это создает в высшей степени благодатную почву для возникновения неуправляемого народного гнева", - считает обозреватель.

"Вот почему Путин угрожает Западу и своему народу. Нужно воспринимать всерьез того человека и тот клан, которые так много накопили и которым есть что терять. И, конечно, не предавать забвению Навального и его друзей", - резюмирует Венсан Жовер.