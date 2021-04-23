Россия неожиданно отводит войска с украинской границы, но, возможно, это лишь отвлекающий маневр

"Неделями Россия нагнетала страх войны развертыванием своих войск. Теперь она внезапно объявляет об отводе войск. Это не значит, что кризис решен - возможно, речь идет об отвлекающем маневре", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Поведение России кажется загадочным по нескольким причинам, - отмечает журналист Андреас Рюш. - Во-первых, это были вовсе не обычные учения, ни с точки зрения численности, ни с точки зрения характера переброски войск. По данным НАТО, развертывание войск на границе с Украиной затмило даже 2014 год, когда Россия оккупировала Крым и начала скрытую военную операцию в Донбассе на востоке Украины. Кроме того, в ходе простой проверки боеготовности войск - в отличие от крупномасштабных маневров, о которых объявляют заблаговременно, - войска обычно остаются в своих военных округах; на этот раз в некоторых случаях они перемещались на расстояние, превышающее тысячи километров".

"Во-вторых, всего девять дней назад министр обороны говорил о причинах, которые плохо согласуются с последним решением. Тогда Шойгу представил развертывание войск как ответ на угрозу России со стороны НАТО. НАТО, по словам Шойгу, перебрасывает в Восточную Европу десятки тысяч военнослужащих. По-видимому, речь шла о давно запланированных масштабных учениях Defender Europe 2021, в ходе которых, среди прочего, будет отрабатываться переброска сил НАТО на большие расстояния. Однако учения начнутся лишь в мае - когда российские войска, вероятно, уже вернутся на свои позиции", - указывает издание.

"В-третьих, буквально накануне президент Владимир Путин в своем обращении к нации задал агрессивный тон, не подавая никаких признаков желания разрядить обстановку. Не обращаясь к украинскому кризису, он зловеще предостерег Запад от пересечения красной черты и подчеркнул обороноспособность своей страны перед лицом злонамеренности противника".

"В этой связи лишь ближайшие дни и недели покажут правдивость заявления Шойгу. Нельзя исключать, что речь идет об отвлекающем маневре. Вполне возможно, что только часть вооруженных сил действительно покинет кризисный регион. Как сказал сам министр обороны, подразделения 41-й армии должны оставить свое оружие и технику, чтобы снова использовать их в крупномасштабных учениях на западной границе России, запланированных на сентябрь. Недалеко от Воронежа вооруженные силы разбили большой полевой лагерь с сотнями танков, пехотных машин и другой военной техникой. Лагерь должен остаться и, таким образом, он сможет по-прежнему быть частью угрожающего потенциала. При необходимости военный персонал можно будет стянуть сюда в течение нескольких дней", - говорится в статье.

"Возможно, были правы все наблюдатели, которые с самого начала видели в развертывании войск не подготовку к войне, а лишь угрожающий жест. Но тогда возникает вопрос, почему именно сейчас Москва считает, что ее цели достигнуты".

"С российской точки зрения, стакан наполовину полон. Ей удалось порядочно напугать Украину и Запад, а также напомнить о себе как о важном факторе силы. Президент США Джо Байден предложил Путину провести встречу на высшем уровне, что положило начало стратегическому диалогу между соответствующими советниками по безопасности. Кремль, вероятно, весьма доволен и тем, что США под давлением России воздержались от отправки двух военных кораблей в Черное море".

"В то же время Россия не добилась прогресса в достижении своих целей на Украине. В Киеве желание приблизиться к НАТО лишь возросло, а переговоров о решении донбасского конфликта в соответствии с российскими представлениями не предвидится", - резюмирует Neue Zürcher Zeitung.