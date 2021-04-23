Если поведение России вынуждает даже Чехию идти по пути конфронтации, то это тревожный сигнал для всей Европы

"В четверг конфликт между бывшими братскими государствами достиг новой кульминации. На фоне постколониального поведения российского государства чехи заслуживают солидарности", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Чехия - весьма обычная небольшая центральноевропейская страна. Не только численность населения объединяет ее со Швейцарией и Австрией, но и осторожная внешняя политика - направленная на то, чтобы не привлекать внимания, оставаться в диалоге со всеми и никого настойчиво не злить. Долгое время это относилось и к братскому славянскому государству России, которое в насыщенной событиями истории выступало не только сторонником и освободителем, но и оккупантом и агрессором", - отмечает журналист Иво Мийнссен.

"Но после решения Праги выслать в общей сложности до 90 сотрудников посольства Москва пришла в ярость. Грозит даже полный разрыв дипломатических отношений. Но когда такая страна, как Чехия, обычно ведущая себя осторожно, встает на путь конфронтации с Москвой, это происходит не просто так. Это скорее сигнал тревоги: сигнал того, что в конфронтацию все чаще вовлекаются даже страны, желающие держаться подальше от растущей геополитической напряженности в Восточной Европе", - говорится в статье.

"То, что россияне саботировали поставку оружия на Украину в 2014 году, устроив взрыв на чешском складе боеприпасов, не было доказано. (...) Но момент разоблачений, конечно, не случаен. (...) Для чешского правительства эта сенсационная новость стала попыткой выступить против пророссийского президента Милоша Земана".

"Но момент разоблачений, за которым, возможно, скрываются политические мотивы, не имеет ничего общего с содержанием обвинений, как пытаются убедить критическую публику Москва и ее каналы внутри страны и за рубежом. Особенно это проявляется в заметном молчании Земана, который в прошлом, не колеблясь, выступал против собственных органов безопасности и защищал Россию, когда ведомства фиксировали ее подозрительную активность в Чехии".

"Скорее всего, именно Москва сеет напряженность в Европе. В странах, которые когда-то были советскими сателлитами, но уже почти два десятилетия являются частью ЕС и НАТО, российское государство продолжает выступать с опасной заносчивой, постколониальной позицией", - указывает издание.

"Сдержанность и примерное поведение Чехии было интерпретировано Москвой как слабость и воспринято в качестве стимула".

"В настоящий момент Центральная и Восточная Европа болезненно осознает тот факт, что возможностей для компромиссов становится все меньше. Этим уроком должен заинтересоваться и нерешительный ЕС, если он хочет противостоять утрате своей значимости на востоке континента. Первой возможностью была бы поддержка Чехии в ее конфликте с Россией. В 2018 году государства ЕС проявили солидарность с Великобританией, совместно выслав российских дипломатов после отравления двойного агента Скрипаля. Подобный жест теперь мог бы поддержать и Чехию", - заключает NZZ.