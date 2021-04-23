Охота на загрязнителей: новые супер-спутники разоблачат каждый грязный завод

"Утечка в газопроводе. Незаконные свалки. Электростанции, которые дымят больше, чем положено. Все это скоро будут выявлять спутники калифорнийской компании Planet. Это может стать небольшой революцией в борьбе с изменением климата. Пока фотографии из космоса в основном показывают загрязнение окружающей среды на Земле в виде размытых облаков над городами и промышленными районами. Но с помощью новых спутников-разведчиков можно будет увидеть гораздо больше деталей: они - говоря простым языком - будут фиксировать каждую дымящую трубу на заводах", - пишет немецкое издание Die Welt.

"У нас не так много времени, чтобы остановить глобальное потепление, - сказал в интервью Die Welt Уилл Маршалл, сооснователь и директор Planet. - Вот почему так важно быстро и точно измерять выбросы вредных веществ, причем по всей планете". По его словам, это единственный способ определить места, где нужно действовать. "Сегодняшние спутники не могут этого сделать, - объяснил британский предприниматель, - необходимы новые технологии".

"Planet - крупнейшая в мире компания-оператор спутников, предназначенных для наблюдения за Землей. "Флот" спутников Маршалла раз в день фотографирует весь земной шар. Камеры фиксируют все: например, лесные пожары, потоки беженцев и передвижение кораблей. Фермеры используют изображения, чтобы оценить, созрел ли их урожай".

"Разведывательные службы ищут ракетные пусковые установки в Северной Корее. Некоторые компании считают грузовики у заводов конкурентов, чтобы оценить, как идет их бизнес".

"Ученые хотят с помощью спутников Маршалла победить в борьбе с изменением климата. Разрешение установленных на борту спутников камер, разработанных инженерами NASA, достигает 30 метров на пиксель. Ранее для измерения загрязнения окружающей среды с орбиты такая величина была недостижимой. "Флот" Маршалла, насчитывающий около 20 спутников, выглядящих как холодильники с крыльями, предназначен для обнаружения так называемых супер-загрязнителей - промышленных предприятий, особенно способствующих загрязнению окружающей среды", - говорится в статье.

"К ним относятся нефтедобывающие объекты, очистные сооружения, фермы и молочные заводы. Такие объекты вносят непропорционально большой вклад в загрязнение атмосферы. По данным американской экологической организации IATP, 20 крупнейших в мире производителей мяса и молока производят больше парниковых газов, чем вся Германия. Спутники Planet должны выявить 80% этих супер-загрязнителей. Своих первых наблюдателей за климатом Planet планирует отправить на орбиту через два года".

"Лишь несколько дней назад ООН объявила, что 2020 год оказался одним из самых жарких за всю историю наблюдений. Более того, концентрация парниковых газов в атмосфере увеличилась - несмотря на экономический застой, вызванный пандемией коронавируса. Так что, похоже, спутникам Уилла Маршалла давно пора начать свою работу в космосе", - заключает Die Welt.